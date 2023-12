Mari Ángeles Grajal, muy contundente, responde a los rumores sobre su relación con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'

MADRID, 18 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal, viuda del reconocido torero Jaime Ostos, se encuentra en el foco mediático debido a su amistad con Luis Miguel Rodríguez. La doctora y empresaria, quien ha sido vinculada 'el Chatarrero', se niega a comentar nada sobre una posible cita con él , guardando silencio también respecto a la venta de los muebles realizada por su hijo Jacobo.

Molesta por las especulaciones que circulan sobre su amistad con el empresario, responde enfadada a las acusaciones de que podría haber algo más que amistad entre ellos: "¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Se han dicho tonterías y las estás repitiendo tú". La doctora ha desmentido en múltiples ocasiones cualquier insinuación de una relación romántica con él, y afirmó que está "muy feliz" con su actual pareja.

La viuda de Jaime Ostos, cansada de las preguntas de la prensa, expresa su frustración al respecto: "Lo he desmentido por activa, por pasiva y por todos los idiomas." Además, Grajal destaca que no es la primera vez que enfrenta situaciones incómodas con los medios de comunicación: "¿Pero cómo no me voy a enfadar si a las 7 de la mañana tenía aquí prensa? Hombre, por favor".

Con esta reacción, Mari Ángeles Grajal deja claro su deseo de poner fin a las especulaciones y enfatiza que está centrada en su vida actual y en mantener la privacidad de sus relaciones personales.