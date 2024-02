Mari Ángeles Grajal explota tras salir a la luz los motivos de su ruptura con José Gandía. ¿Celos?

MADRID, 16 (CHANCE)

Mari Ángeles Grajal va de disgusto en disgusto. A su guerra mediática con los hijos mayores de Jaime Ostos por la herencia del torero, y a la grave obstrucción circulatoria que sufrió en una pierna el pasado 24 de diciembre y que le hizo temer por su vida, se une ahora su ruptura con José Gandía después de un año de discreta relación.

Las alarmas se activaron hace unos días, cuando la doctora -que no ocultaba su historia de amor y confesaba estar muy feliz con el magnate andaluz de la fruta con el que se dejó ver por primera vez en la Feria de Abril el año pasado- aseguraba ante los micrófonos de Europa Press que todavía seguía enamorada del torero de Écija, fallecido hace dos años, y dejaba claro que ni tenía novio ni se iba a casar como se estaba rumoreando.

Ha sido Beatriz Cortázar la que ha revelado en 'Y ahora Sonsoles' que a pesar de que Mari Ángeles niegue su relación, sí estuvo con José Gandía aunque su relación se ha roto recientemente. Los motivos, los celos de la neumóloga -ya que él tendría un perfil en una conocida aplicación de citas- y la presión mediática que ha rodeado a su historia de amor y que ha sido demasiado para el empresario.

Una información que ha hecho estallar a Mari Ángeles, que lejos de confirmar su ruptura con el empresario de la fruta ha explotado este viernes ante las cámaras desviando así la atención sobre sus celos que habrían acabado presuntamente con su noviazgo: "No me hace ninguna gracia este acoso diario por favor. Pffff. ¡Por favor! ¡Por favor, ya vale! ¡Ya vale! Que ya vale, he dicho que ya vale" ha exclamado visiblemente nerviosa, acallando muy alterada las preguntas sobre los motivos de su ruptura.