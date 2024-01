Mari Ángeles Grajal estalla contra Gabriela Ostos: "No me hace gracia pero tengo que tragármelo"

MADRID, 10 (CHANCE)

Todavía recuperándose del grave problema circulatorio que sufrió en una pierna y por el que tuvo que ser operada de urgencia el pasado 24 de diciembre, Mari Ángeles Grajal quiere mantenerse al margen tras el tenso enfrentamiento que su hijo Jacobo Ostos protagonizó este martes en 'Y ahora Sonsoles' con su hermana Gabriela, hija de Jaime Ostos y Consuelo Alcalá.

El Dj no dudaba en arremeter contra su hermana, con la que no tiene ni quiere tener ningún tipo de relación, por haber ido a un plató en el segundo aniversario de muerte de su padre para acusar a su madre y a él de no haberles entregado enseres del torero como un cuadro de Ruzafa o un capote de paseo: "No tienes vergüenza, tienes una mala sangre... lo que te pica es que no has podido coger un duro. No eres hermana ni eres nada" recriminaba Jacobo a Gabriela en directo.

Y, a pesar de que ha insistido en varias ocasiones que no quiere decir "nada" sobre esta guerra familiar con la hija de Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal ha reconocido que es algo que no le "hace gracia": "A mí no me hace gracia casi nada, pero no tengo más remedio que tragármelo" ha estallado, dejando en el aire si Gabriela miente cuando asegura que cuando llegó a la casa de su padre no quedaba ningún objeto de valor porque ella y su hijo se lo habían llevado todo.