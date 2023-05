Mari Ángeles Grajal se enfada y deja claro qué relación mantiene con José Gandía

MADRID, 8 (CHANCE)

Un año y cinco meses después del fallecimiento de Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal se ha convertido en noticia tras ser pillada en actitud cariñosa durante la Feria de Abril con un popular empresario dedicado a la producción y exportación de fruta llamado José Gandía. Unas reveladoras imágenes publicadas por la revista Lecturas que parecían apuntar a que la neumóloga habría recuperado la ilusión en el amor tras la pérdida del hombre de su vida en enero de 2021.

Una amistad especial -o incipiente relación- sobre la que se pronunciaba ante los micrófonos de Europa Press su hijo Jacobo Ostos, que con una sonrisa confirmaba que su madre está "feliz" y confesaba que a él le parece "genial" que su madre haya recuperado la ilusión tras la muerte de su padre.

Unas declaraciones sobre las que le hemos preguntado a la propia Mari Ángeles que, visiblemente enfadada, ha estallado ante las cámaras dejando claro que, a pesar de la complicidad que demostró con él durante la feria de Sevilla, no mantiene ninguna relación con José Gandía: "No quiero saber nada. ¿Es malo que mi hijo haya dicho que estoy feliz? Soy muy feliz porque lo soy, punto, pero dais cosas por hecho y por favor, ¡que no, que no!". "Es un amigo" ha asegurado cuando le hemos preguntado cómo definiría al empresario de origen valenciano, revelando que un año y cinco meses después del fallecimiento de su gran amor, Jaime Ostos, todavía le tiene muy presente.