Mari Ángeles Grajal deja claro que no tiene en mente rehacer su vida

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de estar en el punto de mira durante días por sus imágenes en actitud cariñosa con un empresario valenciano, llamado José Gandía, durante la Feria de Abril, Mari Ángeles Grajal aseguraba ante los micrófonos de Europa Press que no tiene ninguna intención de rehacer su vida.

"No tengo ni me gustaría. El amor de mi vida es Jaime y punto, y lo será siempre. La única ilusión de mi vida es y ha sido Jaime Ostos. Los demás serán amistades y amigos. Por favor decirlo" nos confesaba la doctora, dejando claro que está feliz porque "tengo salud, trabajo, tengo amigos, no porque tenga novio. No tengo novio" concluía.

Este jueves, hemos podido hablar de nuevo con Mari Ángeles y nos ha asegurado que lo más importante para ella en estos momentos no es el amor, sino la amistad: "bueno, de momento menos. El amor menos. Para mí la amistad lo más importante". De esta manera, la viuda de Jaime Ostos nos ha vuelto a dejar claro que en estos momentos no piensa en encontrar de nuevo el amor, solamente en seguir disfrutando de la vida.

Parca en palabras, Mari Ángeles confesaba que su hijo Jacobo está "muy bien, muy bien" y haciendo gala de su simpatía con los medios de comunicación nos explicaba que "yo respeto mucho a la prensa y estoy agradecida de que me respetéis también".

De lo más sonriente, la viuda de Jaime Ostos entraba a la plaza de toros de Las Ventas junto a una amiga dispuesta a disfrutar de la jornada al máximo y evitaba así dar más detalles de cómo se encuentra tras haberla emparejado con un empresario con el que solo tiene una bonita amistad.