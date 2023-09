Mari Ángeles Grajal confirma que ha vendido ya el chalet donde vivió con Jaime Ostos

MADRID, 27 (CHANCE)

Después de meses de gestiones, Mari Ángeles Grajal y su hijo, Jacobo Ostos han conseguido vender el chalet donde vivieron durante años con el recordado Jaime Ostos. La revista Semana ha sacado este miércoles la información en exclusiva y además, han desvelado que madre e hijo se han trasladado a vivir al Soto de La Moraleja, situado en Alcobendas, Madrid.

Una noticia que no lleva nada bien al doctora. Europa Press ha hablado en exclusiva hace unos minutos con ella y nos ha asegurado que ya está instalada en su nueva casa tras la venta del chalet: "ayer me cambié".

La viuda de Jaime Ostos nos confesaba, apenada, que están siendo "terribles" los primeros días en su nuevo hogar debido a que echa mucho de menos al torero y que le cuesta adaptarse a esta nueva realidad: "estoy descolocada todavía en la casa".

La publicación citada anteriormente, también informaba que el chalet se ha vendido por 650.000 euros, pero lo cierto es que Mari Ángeles prefiere no confirmar si es cierta o no la cifra, ya que "son temas muy personales y no voy a decir nada".

En cuanto a la prueba de paternidad que le estaría pidiendo el hermano mayor de su hijo Jacobo, Grajal lo cataloga de infamia y no quiere entrar a detallar que le parece todo lo que está trascendiendo sobre los hijos del torero, pero sí que le manda un mensaje: "tú mismo".

Por último, la doctora también ha dejado claro que está al margen de la disputa de los hijos del torero por la herencia: "ese no es mi problema". Un problema familiar que empezó a ver la luz meses después del fallecimiento del torero y del que siempre ha querido estar en un segundo plano Mari Ángeles por respeto a Jaime.