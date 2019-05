Marc Marginedas defiende el valor de la verdad: "No me cabe duda de que restableceremos la confianza en la información"

El periodista, secuestrado por el ISIS en 2013, ha recibido el Premio Luka Brajnovic de la Comunicación de la Universidad de Navarra

El periodista Marc Marginedas ha recibido este jueves el Premio Luka Brajnovic que otorga la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, un galardón que reconoce a comunicadores cuya trayectoria profesional destaca por la defensa de los valores humanos y de la dignidad de las personas.

Marc Marginedas, periodista y corresponsal de guerra secuestrado en 2013 por el ISIS, se ha referido a la situación de desinformación que, en su opinión, se vive actualmente. "Hoy, cuando la libertad de expresión atraviesa probablemente su momento más crítico, cuando los totalitarismos emergen de nuevo y amenazan las libertades, recurrir a los principios que don Luka nos enseñó en esta Universidad se convierte casi en un ejercicio de supervivencia".

A su juicio, estas "sofisticadas tentativas de desinformación" no son únicamente el recurso que emplea un régimen autócrata, un presidente corrupto o los miembros de una campaña política determinada: "Se están extendiendo por todo el mundo y hoy ningún país se libra de ellas, después de haberse comprobado su enorme efectividad y recorrido".

RESTABLECER LA CONFIANZA EN LA PROFESIÓN

Frente a eso, ha reivindicado el valor de la verdad. "Todo periodista tiene la obligación de hacerse con la verdad, de aprehenderla y transmitirla con posterioridad a su audiencia. No existen hechos alternativos, ni realidades paralelas. Lo que ha sucedido ha sucedido y no es opinable", ha aseverado.

Tras enumerar distintos ejemplos actuales de propaganda y desinformación como la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea o entorno del actual presidente estadounidense, el periodista ha aludido a su secuestro y a la publicación de las imágenes de la ejecución de sus compañeros rehenes. "Al ilustrar las noticias con esas terribles escenas, los periodistas y los medios hicimos exactamente lo que pretendían los secuestradores: nos transformamos en correa de transmisión de un mensaje de odio y venganza". Marc Marginedas ha subrayado que "la responsabilidad es una noción clave que debe acompañar en todo momento la labor periodística".

Finalmente, ha señalado que este premio supone un acicate "para batallar con uñas y dientes" por transmitir la verdad. "No me cabe duda de que tarde o temprano conseguiremos restablecer la confianza en la información y en la profesión periodística, devolver la salud a nuestros debates y discusiones públicas, hacer comprender a nuestros dirigentes que el recurso a la desinformación y a la manipulación no tienen cabida en el espacio mediático", ha expuesto.

COMPROMISO CON EL PERIODISMO Y CON LA SOCIEDAD

Por su parte, el profesor Javier Marrodán ha destacado que la trayectoria de Marc Marginedas ha estado marcada, al igual que la de otros Premios Luka Brajnovic, por "ese sentido generoso y magnánimo del compromiso: el compromiso con el periodismo, el compromiso con su periódico, el compromiso con sus lectores, el compromiso con la sociedad".

Pero el compromiso tiene sus riesgos, "y a veces produce vértigo", ha agregado. En el caso de Marc, ha explicado el profesor, el riesgo se materializó el 4 de septiembre de 2013, cuando fue secuestrado en Siria. Javier Marrodán ha citado las siguientes palabras de Oswald Spengler: "En los momentos decisivos de la historia siempre hay un último pelotón de soldados cansados que acaba salvando la civilización". Y ha añadido: "Las personas que de verdad forman parte de ese último pelotón de Spengler no son soldados: son gente como don Luka Brajnovic, como James Nachtwey, como Miguel Gil, como Marc Marginedas".

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LUKA BRAJNOVIC

Al acto, que ha tenido lugar en el Aula Magna del edificio Central, ha acudido la familia, amigos y colegas del periodista, así como la embajadora de Croacia en España, Nives Malenica. Tras la entrega, la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádaba, ha señalado que es la primera vez que el premio se otorga a un antiguo alumno de Luka Brajnovic, lo que le confiere, en el año en el que conmemoramos el 60 aniversario de la Facultad de Comunicación y el centenario del nacimiento de Brajnovic, "un significado especial".

"Don Luka -ha dicho- supo transmitir la necesidad de dejar brillar a la verdad por encima de la propia comodidad. Marc Marginedas ha respondido a la altura de sus maestros, con compromiso y amor a la verdad".

El Premio Brajnovic de la Comunicación se creó en 1997 para honrar el nombre, la figura y la trayectoria de Brajnovic, profesor de más de treinta generaciones de periodistas en la Universidad de Navarra y autor del primer manual de Deontología de la Información escrito en lengua castellana. Entre otros, han recibido el Premio David Puttnam, Miguel Delibes, James Nachtwey o la Missouri School of Journalism.

Marc Marginedas, nacido en Barcelona en 1967, es periodista y corresponsal de guerra de El Periódico de Cataluña. En sus más de veinte años de experiencia en la profesión, ha cubierto algunas de las principales guerras, revueltas y conflictos armados, tales como Argelia, Chechenia, Darfur, Irak, Afganistán, Líbano o las revoluciones árabes. En 2013, durante su cobertura de la guerra siria, fue secuestrado por el ISIS durante seis meses. Ha recibido los premios Vázquez Montalbán y Cirilo Rodríguez de periodismo, y ha plasmado sus vivencias como corresponsal de guerra en el libro Periodismo en el campo de batalla (RBA, 2013).