"Maravillosa, dulce, especial, una grandísima compañera". David Bustamante recuerda emocionado a Verónica Forqué

El cantante ha acudido con Vanesa Romero al tanatorio de San Isidro para dar su último adiós a su amiga y compañera en 'Masterchef Celebrity'

MADRID, 15 (CHANCE)

"Hoy es un muy mal día* Chiquitina mia! Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado* Te voy a echar mucho de menos" publicaba David Bustamante en sus redes sociales el pasado lunes, instantes después de conocer la trágica noticia de la muerte de Verónica Forqué a los 66 años. Muy amigos desde que coincidieron en 'Masterchef Celebrity', el cantante despedía destrozado a la actriz dedicándole estas preciosas palabras de despedida.

Y, como no podía ser de otra manera por el cariño que tenía a la inolvidable protagonista de 'Sé infiel y no mires con quién', el de San Vicente de la Barquera ha acudido al tanatorio de San Isidro en la tarde de este martes para dar su último adiós a la intérprete.

Acompañado por otra de sus compañeras en el programa, Vanesa Romero, y visiblemente emocionado, Bustamante ha dedicado unas preciosas palabras para definir cómo era Verónica, cuya muerte le ha dejado totalmente conmocionado. "Era maravillosa, dulce, especial, espiritual, una grandísima artista, una maravillosa compañera", ha confesado el artista, reconociendo que "son momentos muy difíciles donde no hay ninguna palabra y no podíamos no estar aquí para despedirle porque ella sabía que se le quería mucho. Realmente es muy difícil y no hay muchas palabras de decir".

Vanesa, por su parte, ha recordado su último encuentro con la desaparecida actriz en el desfile de Eduardo Navarrete el pasado 30 de noviembre, confesando que "estuve hablando con ella y la verdad que estaba bien. Estuvimos charlando, compartiendo vivencias y bueno, en fin".

Sin embargo, ni David ni Vanesa han querido comentar si Verónica les habló de su depresión y de cómo se encontraba durante la grabación de 'Masterchef': "No vamos a entrar en eso. Muchas gracias a todos. Disculpadnos".