Mar Torres, ex de Froilán, "muy feliz" por el regreso de Don Juan Carlos a España: "Es una noticia maravillosa"

MADRID, 20 (CHANCE)

Coincidiendo con la llegada del Rey Juan Carlos a Sanxenxo en el que supone su regreso a España después de casi dos años sin pisar suelo español, Mar Torres ha asistido al estreno de la nueva película de 'Top Gun' en Madrid y, como no podía ser de otra manera siendo exnovia de Froilán, se ha pronunciado con una gran sonrisa sobre la vuelta del Emérito a nuestro país.

"Estoy muy feliz, muy feliz por esta noticia tan maravillosa" ha confesado, mostrando una vez más su apoyo incondicional a la Familia Real a pesar de que su historia de amor con el hijo de la Infanta Elena no salió bien: "Por supuesto".

Y es que a pesar de que se especuló con que Froilán y Mar - que mantuvieron una discreta relación durante seis años - se podrían haber reconciliado, la influencer deja claro que está "soltera" y que así es como quiere seguir por el momento. "He aprendido a quererse a una misma y a madurar" revela, prefiriendo no pronunciarse sobre cómo se lleva ahora con el hermano de Victoria de Marichalar.

Hablando de Victoria hace unos días Mar nos sorprendía dejándose ver en un restaurante madrileño con Jorge Bárcenas. Un comentado reencuentro que la ex de Froilán aclara "fue casualidad". "Él estaba con su grupo, yo con el mío y ante todo educación. Como no va a haber cordialidad, me llevo bien con todo el mundo" explica, evitando entrar en la reciente ruptura de la hija de la Infanta Elena y el Dj.

¿Qué tiene que tener un hombre para enamorar a Mar? ¿Tendría una cita con Tom Cruise, protagonista de 'Top Gun'? La respuesta, ¡en el siguiente vídeo!