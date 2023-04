Mar Flores asegura que no sabe nada de la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 1 (CHANCE)

La portada de la revista ¡HOLA! nos dejaba completamente impactados el pasado miércoles cuando veíamos en ella a Ana Obregón siendo madre de una niña por gestación subrogada en Miami a sus 68 años. Una información que ha provocado un revuelo en España por dos motivos: la edad en la que se ha convertido en madre de nuevo y la forma en la que lo ha llevado a cabo.

A lo largo de esta semana numerosos rostros conocidos han comentado esta información... multitud de opiniones al respecto, pero parece que sigue habiendo algún famoso de nuestro país que no se ha debido de enterar de que la actriz ha sido madre.

Europa Press hablaba este viernes con Mar Flores cuando abandonaba las instalaciones de 'El Desafío', programa en el que está participando y evitaba hacer declaraciones ante esta noticia, pero en cambio, sí que nos confirmaba que está "muy bien, muy contenta, la verdad".

Tras esta intervención, hablábamos en exclusiva con ella y nos confesaba que "cada uno decide lo que quiere hacer con su vida yo tengo mi vida hecha con mis hijos en los tiempos correctos, los demás deciden, los demás, si quieren ser madres, abuelas, si quieres tener compañía no sé, no voy a entrar en pronunciarme sobre ello".

Hasta ahí, todo correcto, pero la modelo finalizaba sus declaraciones asegurando que "no sé, te juro, que estoy muy centrada en mi trabajo y no me he enterado de nada, no tengo ni idea, pero, fenomenal, las mamás enhorabuena" cuando le preguntábamos por la maternidad de la presentadora.