Manuel Velasco zanja la polémica de Concha Velasco con Hacienda: "Ella está feliz. Esta casa ella se la quería quitar"

MADRID, 17 (CHANCE)

Después de la gran acogida que ha tenido por parte del público su última obra de teatro, El Funeral, en el Teatro de La Latina de Madrid, Concha Velasco y el resto del elenco volverán a recorrer los teatros de España.

En las últimas semanas, este nuevo triunfo profesional de la artista se ha visto eclipsado por un problema económico de Concha. En este tiempo, se ha hablado mucho de las deudas que tenía con Hacienda, que le habría llevado a verse obligada a vender la casa en la que vivía hasta hace unos meses.

El autor de esta obra que tantas alegrías le está dando en los últimos tiempos no es otro que su hijo Manuel Velasco, quien ha escrito un guión a modo de homenaje por su dilatada profesional, ha querido terminar de zanjar el asunto y aclararlo de una vez por todas.

Pregunta: Éxito de tu madre y tuyo en el teatro de La Latina y empezáis gira.

Respuesta: Retomamos la gira, estuvimos casi medio año y ahora tenemos una gira de año y medio, muy contentos. Como sé que me vas a preguntar te digo que de verdad hay que quitarle dramatismo a esta historia, cada vez que leo un titular parece un apocalipsis. No ha pasado nada, ella está feliz de la vida, esta casa ella se la quería quitar de encima desde hace muchos años, era un piso enorme para ella, era una hipoteca a muy poquito tiempo que no se podía abarcar, tenía una terraza que era un rollo, entraban bichos... Ella tenía una empresa que había que liquidar, de repente decidimos, vente más cerca de tu hermano, te pones todo al día y vives en un pisazo maravilloso. Está feliz de la vida pero cuando se cuentan estas cosas de verdad que parece el apocalipsis.

P: Es un gran ejemplo a seguir tu madre por muchas cosas y en este caso porque ella hasta que no ha saldado su deuda con hacienda no ha parado.

R: Ella no se va a retirar nunca porque las leyendas no se retiran. Las personas que tienen esta especie de gran vocación por las tablas, por el cine, por el teatro, qué van a hacer si no. Además haciendo El Funeral que es una de las obras de su vida, estamos llenando, no es que trabaje para pagar a Hacienda, todos trabajamos para pagar a Hacienda, como es lógico y normal porque así se hacen carreteras y hospitales pero se saca un poco de contexto las declaraciones y parece que es un gran drama. Está feliz de la vida, viviendo en un piso que te prometo que es más bonito y más grande del que tenía.

P: Me gusta la lucha de ella porque tenía la espinita de terminar de pagar a Hacienda cuando hay muchos famosos que deben mucho dinero.

R: Creo que tenemos una posición privilegiada trabajando de cara al público, nosotros trabajamos para que el público venga y tenemos que dar siempre ejemplo. Es un tema con el que no se puede jugar, hay que dar ejemplo, lo que pasa es que hay que contarlo de manera positiva y que no de otra sensación. Ha hecho una entrevista preciosa y yo se lo agradezco a Chelo García Cortés contando la verdad y demostrando que nosotros estamos sin ningún problema y llenando, cosa que es verdad. Felices de la vida, es un exitazo que no nos esperábamos.

P: Es de agradecar esta sinceridad.

R: Yo cuando me preguntan quiero contar la verdad, que es una, pero contarla de manera objetiva y sobre todo muy positiva. Estamos felices de la vida, ella es actriz, yo soy director y no somos empresarios, hay que quitarse sociedades, quitarse empresas y estar tranquilos, está por primera vez en la vida muy tranquila en una casa que es preciosa. Una cosa que yo me empeñé, desde su casa puede ver la mía y la de mi hermano. Desde el salón de su casa pude vernos. Tengo una madre que es mayor y hay que tenerla cuidada, para mí era muy importante traerla cerca de nuestras casas para que esté siempre atendida.