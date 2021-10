Manuel Díaz 'El Cordobés' nos habla de la posible vuelta de su padre a los ruedos

MADRID, 28 (CHANCE)

Formando uno de los matrimonios más unidos y felices del panorama nacional, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis presumen de complicidad en cada una de sus apariciones. En esta ocasión vimos a la pareja disfrutando del 75º Aniversario de la revista Elle donde el distro habló de la posible vuelta de su padre a los ruedos a pesar de su edad."Me parece genial. Hablé con mi hermano Julio y le dije 'oye que el bicho está aquí otra vez, que el genio dice que vuelve a torear. ¿Por qué no toreamos los tres juntos?' Que él dejase de torear con sus dos hijos al lado, uno al izquierda y el otro a la derecha. Eso sería genial" nos ha reconocido el propio Manuel sin ningún tipo de rencor hacia su padre. A pesar de que la relación con su padre sigue siendo inexistente, el diestro no pierde la esperanza de recuperar la relación con él antes de que se marche definitivamente: "Por mi parte sí. El balón está en su tejado".Siempre muy pendiente de sus hijos, Manuel ha asegurado que aún no sabe cuál será el futuro profesional de su hija Alba aunque la apoyará en todo lo que decida: "Vamos a ver con qué me sorprende. Ella seguramente hará algo genial, porque ella es genial".