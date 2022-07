Manuel Díaz 'El Cordobés', así ha sido la inolvidable celebración en familia de su 54 cumpleaños

MADRID, 1 (CHANCE)

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha vivido este jueves, coincidiendo con su 54 cumpleaños, uno de los días más especiales e importantes de su vida. Y no solo por su reciente y sorprendente acercamiento a su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', sino también porque su hijo Manuel - que guarda un gran parecido con él y que el próximo 12 de julio cumplirá la mayoría de edad - se ha graduado tras concluir su etapa escolar el el Colegio Internacional Europa de Sevilla con éxito.

Un acto inolvidable al que asistió la familia al completo, demostrando una vez más la especial relación que mantienen. Mientras Manuel optó por lucir traje y corbata, igual que su hijo, Virginia Troconis eligió un elegante diseño de terciopelo en color mostaza, con el que estaba sencillamente espectacular. Alba Díaz - fruto de la relación del torero y Vicky Martín Berrocal - tampoco se perdió ni el cumpleaños de su padre ni la graduación de su hermano y, guapísima y con un favorecedor bronceado, se decantó por un vestido estampado con flores rojas sobre fondo cámel, de cuello halter y drapeado en la cintura, que combinó con un maxicollar en plateado.

"Estamos muy contentos. Es mi cumpleaños, un día muy especial" confesaba un sonriente Manuel a su llegada a la graduación de su hijo, "una cosa muy especial para nosotros". "Ha conseguido ya la primera etapa. Ahora la vienen la segunda, que es estudiar la carrera, que elija un poco lo que quiere hacer con su vida, en un futuro. y creo que se va a declinar por la arquitectura" nos ha contado ilusionado a la par que aliviado porque parece que el toreo no entra en los planes del joven.

Un momento único en el que Manuel - que sopló las velas en familia como compartió Alba a través de sus redes sociales - no contó con la presencia de su padre, aunque como revela "todo va perfecto, poco a poco, en su camino".

"Deseando que cuando todo esté como tiene que estar, compartirlo con todos vosotros. Para mí sois mi familia, la gente que me ha apoyado siempre. La prensa que siempre ha creido en mí, que me ha apoyado y toda la gente de España que siempre ha estado a mi lado. Quiero compartir todo, pero todo en su momento* Vamos a ir despacio porque no quiero que nada se anticipe" admite, sin ocultar su felicidad por su acercamiento a Manuel Benítez 'El Cordobés' después de años de nula relación.

