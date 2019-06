Manuel Cortés en pie de guerra contra Carmen Gahona por la herencia de su padre, Chiquetete

MADRID, 9 (CHANCE)

Parece que la polémica que rodea a Carmen Gahona no va a cesar con la repentina muerte de Chiquetete, pues ahora la sevillana se enfrenta a algunos de sus hijos por la herencia del cantante. Concretamente contra el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, que ayer se sentaba por primera vez en Sábado Deluxe para hablar de esta guerra.

EN GUERRA CONTRA CARMEN GAHONA

"Hacia Carmen Gahona siento indiferencia pero hay comentarios de ella que no me gustan" comenzaba Manuel en su primera entrevista tras la muerte de su padre, en el plató en el que trabaja su madre, quien prefirió salir del plató para no coartar la libertad de su hijo.

Manuel criticó que: "está fuera de lugar que diga que si quiero algún recuerdo de mi padre que ahí tengo su perra", molesto con las palabras de la que fue pareja de su padre en los últimos años.

"No quiero a la perra, quiero un recuerdo de mi padre aunque a ti te dé coraje", expresaba Manuel, dirigiéndose a Carmen, asegurando que le gustaría tener: "El farol que siempre ha llevado él y le ha tenido mucho cariño porque pertenece a la Hermandad del Cristo de lo Gitanos", y defiende que: "Seguro que mi padre quiere que lo lleven sus hijos, no ella".

"A mi hermano no se lo puedo quitar, pero a ella sí", asegura Manuel sobre los recuerdos de su padre, cuestionando la relación que tenían Chiquetete y Gahona: "por los comentarios de su entorno y por la imagen demacrada que ha tenido en sus últimos días".

El hijo de Raquel Bollo también ha respondido a las acusaciones de Carmen en las que asegura que la única intención del joven es vivir de la televisión. "Perdona, señora, pero llevo mucho tiempo en casa comiendo de mi profesión desde que tengo 16 años subiéndome a los bares por el dinero que sea hasta que a día de hoy he cogido mi camino y tengo mi profesión", asegura Manuel.

"Me parece muy bien que dediques tu vida a cuidar a tu marido pero no quedándote con lo que no es tuyo. Ahí se demuestra como son las personas", sentenciaba Manuel, que se ha declarado en pie de guerra contra Carmen y con la firme decisión de obtener los recuerdos de su padre que considera que le pertenecen.

LOS SENTIMIENTOS HACIA SU PADRE

Manuel también ha hablado de los sentimientos hacia su padre, mostrándose muy triste seis meses después de su perdida. "Me siento incomprendido", aseguraba. "Nunca he tenido la figura de un padre", continuaba Manuel emocionado, a lo que añadía: "si supiera la admiración que yo siempre le he tenido...".

Además y a pesar de que dejaron de tener relación cuando Manuel tenía seis años, el cantante ha reconocido sentir "cariño y admiración" por su padre y ha hecho su confesión más dura: "Mi padre se ha ido sin decirme si me quiere, ese es mi agobio".

A estas palabras Raquel Bollo contestaba: "Me duele porque no se lo merece, pero es ejemplo de la forma en cómo hemos criado a Manuel y Alma, con cariño hacia su padre".