Mañueco ofrece ayuda para el incendio de Pinofranqueado, que avanza hacia Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido ayuda a Extremadura para el incendio forestal de Pinofranqueado, en Las Hurdes (Cáceres), que ya ha avanzado hasta la Sierra de Gata, limítrofe con Salamanca.

"Toda nuestra solidaridad a Extremadura, les hemos ofrecido toda nuestra colaboración, hemos puesto a disposición todos los medios", ha dicho Mañueco en un mitin del PP en Salamanca.

Y ha añadido: "Espero que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez no vaya a Extremadura a decir que es culpa del cambio climático y que luego sus ministros digan que en Castilla y León es culpa de la Junta, porque esta vez no nos lo tragamos, no vamos a tolerar ni a consentir".

La Junta de Castilla y León ha enviado este jueves desde Salamanca "un helicóptero con su cuadrilla, una cuadrilla de tierra, una autobomba y un agente medioambiental", según han informado a Efe fuentes de la Delegación de la Junta en la provincia.

Alrededor de las 22.00 horas de este miércoles se inició un incendio en las proximidades de la pedanía de La Muela y un par de horas más tarde se detectó otro foco en Sauceda, por lo que todo apunta a que se trata de un fuego intencionado, según ha indicado Junta de Extremadura.