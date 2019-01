Manu Tenorio confiesa que estuvo a punto de morir

MADRID, 29 (CHANCE)

Manu Tenorio ha regresado con más fuerza que nunca después del fatídico accidente doméstico que sufrió el pasado mes de agosto y le produjo fuertes quemaduras en los brazos, cara y pecho.

El cantante sevillano, después de varios meses recuperándose física y psicológicamente, ha lanzado su nuevo single titulado Llevo tu luz, un tema que habla precisamente del antes y después que le supuso aquel susto y el apoyo que ha tenido durante todos estos meses.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia, aun citando su procedencia. Puedes disponer de ella contactando con Europa Press Televisión y Reportajes (+34 91 350 08 10).

CHANCE: Hace poco estrenaste tu nuevo single llamado Llevo tu luz. Cuéntanos un poco de qué va.

Manu Tenorio: Es una canción qué está compuesta en un momento delicado de mi vida, tras sufrir un accidente en casa. Después de esos momentos tan turbios, canalicé toda esa energía en componer una nueva canción. Es un tema que habla de muchas emociones y sentimientos de la gente que te quiere, de ahí el título de la canción.

CH: Imagino que tu equipo habrá vivido de primera mano los bajones que has tenido.

M.T: Efectivamente. No es tan fácil recuperarse de un susto como el que me llevé. Todavía me queda una etapa de recuperación, tanto de las heridas como anímicamente, pero procuro ser muy optimista. El equipo me ha respetado en los momentos de bajón y en líneas generales la recuperación está saliendo muy bien.

CH: Es tu décimo disco, un número muy especial. ¿Tienes algo preparado?

M.T: Sí, la verdad es que es muy especial. Antes de verano enseñaremos todo el disco, el cual saldrá al mercado en primavera, pero en vez de ponerlo todo a la luz vamos a ir soltando las canciones poco a poco. De esta manera la gente va a saborearlo mucho mejor y podrán disfrutar las canciones.

CH: Imagino que tus fans habrán jugado un papel importante.

M.T: Son maravillosas, estoy eternamente agradecido porque después de todos los años que llevo de carrera siempre han estado ahí. Incluso me han organizado conciertos en Cuenca, Valencia... En definitiva, son gente muy comprometida a la que voy a agradecer eternamente.

CH: Hay gente que te sigue desde que empezaste, ¿verdad?

M.T: Muchas de ellas al principio eran niñas de 6 años y ahora son mujeres de 25 o 30 años. Es bonito ver como crecen las generaciones a tu lado.

CH: ¿Cómo estás después de la segunda operación? ¿Qué te dijeron los médicos?

M.T: Yo siempre he procurado estar fuerte y calmarme después del accidente, pero fue algo más que un susto. Quise quitar hierro al asunto para que mi gente más cercana no se asustara, pero fue un suceso que por cuestiones de centímetros podría haber estado en el otro barrio. Entonces ahora me encuentro asimilándolo psicológicamente y no escondiéndolo. Me quedan secuelas en las manos, la parte que más se me complicó fue la del brazo izquierdo y tuve que pasar por quirófano para que me hicieran un injerto de piel. Lo estoy llevando todo con mucha actitud y en ningún momento he suspendido algún concierto.

CH: Se hablaba de que ibais a tomar medidas legales por lo sucedido, ¿es cierto?

M.T: En un principio pensé que era lo más normal, pero después decidí que lo más práctico era invertir el tiempo en mi disco y en mi nueva gira.

CH: En la recuperación Silvia y Pedro han tenido un papel importante, ¿no?

M.T: No solamente clave, sino determinante. Han sido mis dos piernas, me han tirado para adelante. Me daba reparo ver como mi pequeño me veía con los brazos vendados, así que me inventé que eran unos guantes de Spiderman. No se lo creyó, pero pienso que a los niños hay que explicarles las cosas con tranquilidad.

CH: ¿Ha estado presente Pedro en la creación de este nuevo disco?

M.T: Sí. Le gusta mucho la música y en Navidades le regalamos un micrófono y guitarra eléctrica. Desde entonces no para.

CH: ¿Sigues teniendo relación con tus compañeros de Operación Triunfo?

M.T: Sí. Han pasado muchos años pero es maravilloso tener la sensación de seguir estando unidos. No con todos porque hay personas que deciden tomar otros caminos, pero sí con muchos. La relación entre muchos de nosotros es muy fuerte, siempre decimos que haber si nos juntamos algún fin de semana y tomarnos unos vinos y unas canciones.