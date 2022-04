Mantener nuestro hogar ordenado puede ser una forma de terapia: Las pequeñas tareas disminuyen el estrés

Las tareas domésticas, en muchas ocasiones, hacen que nos sintamos mejor mentalmente: doblar la ropa, recoger las habitaciones o regar las plantas. Cometidos que, a veces, nos da mucha pereza realizar, puede ser que en otros momentos nos ayuden a desestresarnos y hasta nos apetezca pasar tiempo llevándolos a cabo. Y esto no es raro, con la llegada de la pandemia, muchas personas comentaron que tenían unos niveles de estrés mucho mayores que antes de esta. Sin embargo, descubrieron que tenían más interés en las tareas del hogar, puesto que les ayudaba a despejar la cabeza.

Los psicólogos explican que hay muchos mecanismos cerebrales que podrían dar una explicación al placer que sentimos cuando pasamos tiempo ocupándonos de pequeñas tareas repetitivas. Resaltan el poder que tienen estas actividades en lograr que tengamos la mente ocupada con lo que estamos haciendo y dejemos de lado, por un rato, los problemas que nos agobian y estresan. Unos investigadores llevaron a cabo un estudio en el que se pidió a los participantes que lavasen la vajilla a mano. Aquellos que se centraron completamente en la experiencia, consiguieron tener un mejor estado de ánimo.

Se detectó que estas personas habían reducido su nivel de nerviosismo y se sintieron inspirados gracias a una actividad tan simple. Los expertos destacan que, a diferencia de otras actividades que distraen también, como pueden ser los videojuegos o la televisión, las pequeñas tareas son más ventajosas. Hacen que aumente nuestro "control percibido", la capacidad que tiene una persona de responder ante un contratiempo a la vez que realiza una actividad y que provoca que el individuo perciba un control sobre los factores externos. Si tenemos demasiada angustia por algo, nuestro cuerpo aumenta los niveles de cortisol, una hormona que se libera como respuesta al estrés.

Cuando esta sensación se prolonga en el tiempo puede tener efectos negativos en nuestro sistema inmune. Sin embargo, los psicólogos aseguran que, realizando actividades que no estén relacionadas con nuestra fuente de estrés, podemos lograr el control percibido. Cambiar nuestro entorno (en este caso, el hogar) puede actuar como terapia. Estudios realizados con personas ancianas han demostrado el beneficio que tiene un entorno organizado. En una residencia de ancianos, dividieron a las personas en dos grupos: uno se dedicaba a cuidar sus plantas y recolocar los muebles de su habitación a su gusto; al otro se le comunicó que los trabajadores se encargarían de ello.

En los siguientes meses, aquellos ancianos del primer grupo experimentaron una mejor salud física. Los investigadores determinaron que el principal beneficio del que gozaron estos individuos fue psicológico. Pero esto no es todo, tener una habitación ordenada es una forma de consuelo. El hecho de percibir un exterior organizado, hace que nuestro caos interno parezca menor. Pero el beneficio será mayor o menor dependiendo de los gustos personales. Las personas que detesten las actividades domésticas, no sentirán un despeje mental si se ven forzadas a realizarlas. Por lo tanto, esta forma de terapia no es apta para todo el mundo, hay que estar predispuesto a ordenar y limpiar.