Manos Unidas frente a la covid: apoya a 2,3 millones de personas en 53 países

Manos Unidas ha rendido cuentas con la presentación de su Memoria 2020, "un año marcado por la pandemia y la desigualdad", en el que ha tenido que reorientar sus proyectos y destinar casi un tercio a la emergencia por la covid, hasta llegar a 2,3 millones de personas, en 53 países de África, Asia y América.

Su presidenta, Clara Pardo, ha detallado la situación en la que se encuentran algunas de las comunidades, junto a representantes de organizaciones con las que Manos Unidas trabaja en terreno: Franklin Menezes, de los servicios sociales de Calcuta (India); Pilar Cobreros, directora del Hospital Dschang (Camerún) y Pedro Camajá, director de Fundebase (Guatemala).

"Millones de personas siguen en riesgo, los gobiernos no pueden sacar pecho por enviar vacunas sobrantes; el envío de vacunas no debe considerarse como un acto de solidaridad, debe ser una obligación, no una limosna", ha aseverado la presidenta de Manos Unidas.

Los proyectos son "más necesarios y más urgentes que nunca", destacan desde Manos Unidas, porque "el hambre siguió, aumentaron las desigualdades y las comunidades son aún más vulnerables".

En total, en 2020 la ONG apoyó 506 proyectos, por un importe de 29.129.330; de ellos, 172 proyectos fueron de acción humanitaria (casi 5 millones de euros), de los cuales 136 fueron iniciativas relacionadas con la emergencia de la covid en 36 países.

Ha destacado el aumento del número de socios hasta los 71.000 y de las aportaciones privadas; de los fondos recaudados, el 83,5 % proceden del sector privado y el 16,5 %, del sector público.

"No podemos olvidar que la pandemia sigue causando estragos en la comunidades, que suman al hambre y la pobreza", ha alertado Clara Pardo, y ha recordado que casi el 40 % de los proyectos han sido dentro del sector de la salud, aunque los dedicados a la alimentación, "la razón de la existencia de Manos Unidas", son los que recibieron más fondos (9 millones).

La presidenta de Manos Unidas ha expresado la desesperación que sintieron el pasado mes de abril cuando los ingresos cayeron un 40 por ciento y vieron peligrar los proyectos "que cambian la vida a tantas personas", aunque finalmente la organización ha cerrado el año con una recaudación de 42,3 millones de euros, solo un 2,6 por ciento menos que el año anterior.

Entre los retos que la organización católica se ha puesto para 2021 destaca el de sensibilizar a las personas en España sobre la dramática situación que se vive en otros países e intentar evitar que el covid implique un aumento del hambre.

Pardo cree que la pandemia ha puesto más difícil el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030, como erradicar el hambre, pero espera "que no sea imposible".

"Las perspectivas no son buenas, según la FAO, se ha pasado de 690 millones de personas en situación de hambre extrema a una cifra por encima de 800 millones; la lucha contra el hambre ha sufrido de manera muy dura".

"El año 2020 es para olvidar, esperemos que seamos capaces de avanzar; ojalá que las vacunas prometidas lleguen y que se haga un esfuerzo por parte de todos los gobiernos para que la Agenda 2030 no se olvide", ha añadido.

Desde Calcuta, el sacerdote Franklin Menezes ha expuesto la "aterradora" situación que se vive en India y ha advertido de que una nueva ola podría afectar sobre todo a los niños, porque solo el 5 % ha recibido la vacuna.

La hermana Pilar Cobreros, responsable del Hospital Dschang (Camerún), ha explicado desde ese país el recelo que tienen muchas personas a las vacunas porque piensan que les van a inocular la enfermedad o porque que no están en buenas condiciones.

El activista por los derechos indígenas en Guatemala Pedro Camajá ha denunciado "las enormes brechas de desigualdad generadas por la covid, que se reflejan en la falta de alimentos, el colapso de sistema de salud o la falta de educación por problemas tecnológicos".