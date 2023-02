El manifiesto del 12F pide a Ayuso más inversión en la sanidad pública

"Vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid", integrados en 74 entidades sociales, convocantes de la manifestación de este domingo en defensa de la sanidad pública y contra el desmantelamiento de la Atención Primaria, censuran en un manfiesto "la inacción y la dejación de funciones" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la protección del sistema sanitario público y le reclaman más inversión.

En el manifiesto, que se ha leído en la madrileña plaza de Cibeles, los convocantes señalan que "la política sanitaria de la Comunidad de Madrid está dirigida a garantizar los beneficios de empresas y lobbies sanitarios, en lugar de estar enfocada al cuidado de todas las personas y a garantizar nuestro derecho a la salud".

Hoy, "aquí, no solo defendemos el derecho a la sanidad pública, también protegemos el derecho a una sociedad más justa y democrática", afirman en el texto, en el que recalcan que "la salud es un derecho que solo se garantiza desde la equidad de lo público".

Tras recordar que el 13 de noviembre de 2022, cientos de miles de madrileños se manifestaron en la plaza de Cibeles, para reclamar una sanidad pública, de calidad y universal, indican que en estos tres meses "el deterioro ha crecido de forma exponencial".

Para los promotores de la marcha, se ha producido un aumento de las plazas no cubiertas en los centros de salud, han dinamitado las urgencias de Atención Primaria, creando un auténtico caos tanto en los servicios rurales como en los urbanos, han decidido dejar centros de urgencias sin médico, no construyen los centros de salud comprometidos, ni reforman "los que se caen a pedazos".

Resaltan que hace mucho tiempo que los madrileños llevan a cabo movilizaciones antes los centros de salud y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria en muchos barrios y pueblos de la región y también apoyan las huelgas de los médicos, de los actuales Puntos de Atención Continuada y del personal del Summa, ante lo cual "la Consejería de Sanidad ha demostrado absoluta indiferencia, nula intención de acuerdos y dejación de funciones".

Hoy, indican en el manifiesto, "en Madrid, volvemos a levantarnos y les decimos que ese modelo no lo aceptamos, que no está dentro de lo que la ciudadanía de toda condición o tendencia política admite en esta comunidad, porque con nuestra salud no se juega" y aseguran que seguirán con más acciones como la consulta popular que van a realizar del 20 al 27 de marzo para exigir mayor financiación de la sanidad pública.

Entre sus reivindicaciones, destacan el 25 por ciento del presupuesto de sanidad para la Atención Primaria, el blindaje de la sanidad pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y el aumento de las plantillas tanto en los centros de salud como en las urgencias y hospitales con contratos "dignos y estables" que frenen el éxodo de profesionales de Madrid a otros lugares.

También reclaman que todos los madrileños tengan asignado su médico, su pediatra y su enfermera, y rechazan el recorte de horario de los centros de salud en el turno de tarde.

La apertura inmediata de las urgencias extrahospitalarias con el personal sanitario al completo y la reducción de los tiempos de espera en los centros de salud y hospitales también figuran entre sus demandas.