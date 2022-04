Mañana, regresan las lluvias y bajan las temperaturas de forma generalizada

Las precipitaciones y la nubosidad vuelven este martes de forma generalizadas a todo el país, excepto en el extremo sur, con acumulaciones más relevantes en Cantábrico y Pirineos, con un descenso acusado y general de temperaturas y bajará nuevamente la cota de nieve hasta los 900 metros, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La lluvia se extenderá hacia el sur y el este, será localmente fuerte o persistente en zonas del centro este e irá acompañada de tormenta en amplias zonas del interior y litoral oriental.



Las precipitaciones son menos probables en zonas del extremo sur y Baleares, mientras que no se prevén en el litoral andaluz o Melilla.



En Canarias, la Aemet pronostica alguna precipitación débil en el norte de las islas de mayor relieve y, en el resto, intervalos nubosos.



La cota de nieve se situará en la cordillera Cantábrica en torno a los 1.000/1.400 metros bajando a los 900/1.400 metros; en Pirineos y sistemas Ibérico y Central en los 1.400/2.000 metros descendiendo a 900/1.400 metros y, en el sureste, en torno a los 1.800/2.000 metros; no se descarta en zonas altas de Castilla-La Mancha a 1.000/1.600 metros.



Las temperaturas descenderán de forma acusada y casi generalizada, descenso que será notable en amplias zonas del interior de la península y en Canarias, donde se recuperarán los valores normales para esta época del año.



Se prevén heladas débiles en los sistemas montañosos del extremo norte y sureste y, más dispersas, en los sistemas Central e Ibérico.



El viento soplará de componente norte en gran parte de la península; de poniente, con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán; del este en el mediterráneo oriental y alisio fuerte en Canarias.



PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



- GALICIA: Cielo nuboso con intervalos, con posibilidad de brumas o nieblas dispersas en el interior de la mitad oriental al principio y final del día. Precipitaciones en el tercio norte que se extenderán hacia el sur a lo largo del día, más probables e intensas en las zonas de montaña, y que serán poco probables en las Rías Bajas. La cota de nieve descenderá de los 1.200 metros a los 900 metros al final de la jornada. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en cotas altas de las sierras del sureste. Vientos de componente norte con fuertes intervalos en el litoral atlántico.



- ASTURIAS: Cielo nuboso con probabilidad de brumas y nieblas al principio y final del día en la cordillera. Precipitaciones generalizadas, más intensas y frecuentes por la tarde y que pueden ser localmente persistentes. La cota de nieve descenderá de los 1.200 metros a los 900 metros en la cordillera. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas del interior. Heladas débiles en la cordillera. Viento flojo de componente norte con intervalos más intensos en el litoral.



- CANTABRIA: Cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, aunque menos frecuentes en el extremo sur. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200/1.400 metros, bajando hasta los 900/1.000 metros al final del día. Brumas y bancos de niebla en la cordillera. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas en el sur; y las mínimas, al final del día. Heladas débiles en cotas altas de montaña. Viento de direcciones norte y noroeste, con intervalos más intensos en zonas altas de la cordillera.



- PAÍS VASCO: Cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en la mitad norte, aunque menos frecuentes en el extremo sur. La cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros y bajará hasta los 1.000/1.100 metros al final del día. Brumas y bancos de niebla en zonas altas. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas en el sur; y las mínimas, al final del día. Viento de direcciones norte y noroeste, con intervalos más intensos en zonas altas de montaña.



- CASTILLA Y LEÓN: Cielo cubierto, con nubosidad que irá remitiendo por el cuadraste noroeste hacia el final de la tarde; y bancos de nubes bajas, nieblas y brumas que persistirán en la Cantábrica, Bierzo y Sanabria. Precipitaciones desde primeras horas al noroeste de la comunidad, que se extenderán al Sistema Ibérico a lo largo de la mañana, con chubascos en el sistema Central, preferentemente a partir del mediodía. Las lluvias serán más dispersas en la meseta. Tormentas ocasionales. La cota de nieve se situará, por la mañana, en torno a los 1.200/1.400 metros en el tercio norte, y en torno a los 1.800/2.000 metros en el resto; a lo largo del día se igualará en todas las zonas, situándose en torno a los 1.000/1.200 metros. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas bajarán de forma notable. Heladas débiles en montaña. Viento que virará de dirección noreste a norte, con rachas fuertes en el sistema Central.



- NAVARRA: Cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos, generalizados en el tercio norte, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes, y menos frecuentes en el sur. La cota de nieve se situará en torno a los 1.800/2.000 metros y bajará hasta los 900/1.100 metros al final del día. Brumas y bancos de niebla en zonas altas. Temperaturas en descenso, notable en las máximas, a excepción de la vertiente cantábrica; las mínimas se registrarán al final del día. Heladas débiles en el Pirineo. Viento de direcciones norte y noroeste, ocasionalmente fuerte en la Ribera del Ebro y en zonas altas.



- LA RIOJA: Cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos generalizados, más frecuentes en la Ibérica, y ocasionalmente con tormentas. Bancos de niebla en la montaña. La cota de nieve bajará de los 1.800 metros a los 1.200 metros al final del día. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas. Heladas débiles en montaña. Viento de direcciones norte y noroeste.



- ARAGÓN: Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas durante el día, que vendrán ocasionalmente acompañadas de tormenta, podrán ser localmente fuertes y persistentes en el sistema Ibérico de Teruel, y no se descartan en el Pirineo. La cota de nieve descenderá rápidamente por la tarde desde los 2.000 metros hasta los 1.200/1.500 metros en el Pirineo y a los 1.000/1.300 metros en el sistema Ibérico; sin descartar espesores significativos en puntos del suroeste de Teruel o divisoria del Pirineo a últimas horas. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en las máximas y produciéndose las mínimas al final del día. Heladas débiles en puntos del Pirineo, que no se descartan en el Sistema Ibérico. Viento de dirección noroeste en el valle del Ebro y viento flojo de componente norte en el resto.



- CATALUÑA: Intervalos nubosos, con tendencia a cielo nuboso o cubierto por la mañana. Precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta, más abundantes en la mitad occidental y el Pirineo por la mañana, que se extenderán al resto del territorio por la tarde, aunque con un carácter más débil y disperso en el tercio oriental. No se descartan chubascos localmente fuertes o persistentes en el Pirineo occidental. La cota de nieve descenderá rápidamente por la tarde desde los 2.000 metros hasta los 1.200/1.500 metros, pudiéndose acumular espesores importantes en puntos del Valle de Arán a últimas horas. Temperaturas mínimas con pocas variaciones o en ligero descenso; y máximas en descenso en la mitad occidental y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles y puntuales en el Pirineo. Viento flojo con predominio de la componente sur, que virará a componente norte y oeste a últimas horas y se intensificará en el Ampurdán y sur de Tarragona.



- EXTREMADURA: Bancos de nubes bajas por la mañana en las vegas del Guadiana, Siberia Extremeña y sierras al sur de Badajoz, y predominio de un cielo poco nuboso en el resto. Por la tarde, intervalos nubosos, y cielo ocasionalmente nuboso en el norte de Cáceres, nubosidad de evolución. Chubascos vespertinos, preferentemente en el norte de Cáceres y sierra de Villuercas. Tormentas ocasionales que acompañarán a los chubascos. La cota de nieve bajará de los 2.000 metros a los 1.200 metros. Las temperaturas descenderán, ligeramente en las mínimas y notablemente en la máximas. Heladas débiles en Gredos de madrugada, más intensas al final del día. Viento de componente oeste, que virará a componente norte, con rachas fuertes en el sistema Central.



- COMUNIDAD DE MADRID: Intervalos nubosos, que aumentarán por la mañana hasta cubrir el cielo, con lluvias y chubascos frecuentes, ocasionalmente acompañados de tormentas en las primeras horas de la tarde, especialmente en el sureste de la comunidad. La cota de nieve se situará sobre los 1.600/1.800 metros y bajará hasta los 1.000/1.200 metros al final del día. Temperaturas en acusado descenso, notable de las máximas y un poco más suave de las mínimas, que se registrarán al final del día. Heladas débiles en cumbres de la sierra. Viento flojo variable, que arreciará durante el día a viento de componente norte.



- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos nubosos en la mitad norte, que aumentarán por la mañana a cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos frecuentes, ocasionalmente con tormentas, más intensos en las primeras horas de la tarde, cuando podrán ser localmente fuertes en el este. En la mitad sur, cielo poco nuboso que aumentará a intervalos nubosos de evolución diurna, con probabilidad de chubascos dispersos por la tarde. La cota de nieve se situará sobre los 1.600/1.800 metros y bajará al final del día hasta los 1.000/1.200 metros en las sierras del norte. Temperaturas en descenso, notable de las máximas, a excepción del sureste y algo más suave de las mínimas, que se registrarán al final del día. Heladas débiles en cumbres del noreste. Viento flojo variable, que arreciará por la tarde a viento de componente norte en el noreste de la comunidad y a viento de componente oeste en el resto.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos en la mitad norte y cielo poco nuboso en el resto, que aumentará a cielo nuboso o cubierto durante la mañana en la mitad norte, y se mantendrá con intervalos en el resto. Precipitaciones en Valencia y Castellón, ocasionalmente acompañadas de tormenta y sin descartar que se extiendan a puntos de Alicante de forma más débil; serán más abundantes por la tarde, con probabilidad de ser localmente fuertes en el interior de la mitad norte y sin excluir que además sean persistentes. Temperaturas en ligero descenso, más acusado de las máximas y, en especial, en el interior de la mitad septentrional, donde será localmente notable. Viento flojo variable que aumentará por la tarde a viento de dirección noroeste en el interior de Castellón, a noreste en el litoral y virará a flojo de componente este en el resto.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna y chubascos en el interior, ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartarlos también en el litoral a últimas horas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán. Viento flojo de componente este, que virará en el litoral a dirección suroeste y aumentará a partir de la tarde.



- ISLAS BALEARES: Intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil ocasional, con tendencia a un cielo poco nuboso durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso las temperaturas diurnas. Viento generalmente flojo de componente este.



- ANDALUCÍA: Intervalos nubosos, sin excluir chubascos en el interior, más probables e intensos en el tercio norte de la comunidad y en las sierras del resto a partir de la tarde, cuando podrán acompañarse con tormentas. Brumas matinales en la mitad occidental, sin descartar nieblas. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas del interior occidental. Viento de componente oeste, que arreciará a viento fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con rachas muy fuertes en la costa almeriense.



- CANARIAS: Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, más probables en Tenerife y la Palma, sin descartar lluvias débiles, dispersas y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto de zonas, cielo poco nuboso con intervalos en Lanzarote y Fuerteventura a primeras y últimas horas. Ligera calima con tendencia a remitir. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en las máximas. Viento fuerte de dirección noreste, con rachas muy fuertes en las islas más orientales, en las vertientes noroeste y sureste de las islas de mayor relieve y en la zona de El Paso. En cumbres, viento de componente este que virará a noreste.