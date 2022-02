Mañana, lunes, suben las temperaturas aunque bajan las mínimas en el sur

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, un aumento de temperaturas en todo el país, aunque con mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, y heladas débiles en Pirineos, meseta Norte y sureste de Galicia y sistema Ibérico.



La Aemet pronostica un cielo cubierto con precipitaciones débiles, que tenderán a remitir, en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Pirineos y norte del sistema Ibérico; mientras que en el norte de Galicia, Cantábrico occidental, noreste de la meseta Norte, resto del sistema Ibérico y entorno del Estrecho, habrá intervalos nubosos de tipo bajo.



En el noroeste de Canarias, Baleares, sureste peninsular y resto del litoral mediterráneo andaluz, habrá intervalos de nubes bajas que tenderán a despejar; y en el resto del país el cielo estará despejado salvo por algunas nubes altas, más abundantes en Canarias.



El viento soplará fuerte o con intervalos de fuerte en el Estrecho, Ampurdán, Menorca, Pirineos, bajo Ebro y puntos del oeste de Canarias; y será de dirección noroeste en el Ebro, de levante en el entorno de Alborán y del noreste en el litoral gallego, este de la Meseta y de Canarias; mientras que en el resto será flojo y de dirección noreste.



La cota de nieve, en Pirineos, estará en los 1.400-1.700 metros.



No se descartan nieblas matinales en el interior del sureste peninsular, y la calima es probable en Canarias.



PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



-GALICIA: Intervalos de nubes bajas en el tercio norte, con probabilidad de brumas y bancos de niebla en el interior de Lugo al principio del día y en zonas altas del norte y este de la provincia al final. En el resto, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en aumento. Heladas débiles y dispersas en el sureste de Lugo y en el este de Orense. Vientos flojos del este y nordeste que aumentarán de intensidad por la tarde en el litoral.



-ASTURIAS: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y posibilidad de algunas brumas o nieblas en la Cordillera al final del día. Temperaturas en aumento. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo de dirección variable que tenderá a este por la tarde.



-CANTABRIA: Intervalos nubosos en Liébana y Campoo y cielo nuboso o cubierto en el resto, donde son probables las lloviznas o lluvias débiles. Alguna bruma nocturna en el interior. Temperaturas en aumento, salvo las máximas en el este que cambiarán poco. Heladas débiles en la Cordillera. En el litoral, viento de componente oeste que remitirá durante la mañana y tenderá a este al anochecer. En el interior, viento flojo variables predominando el norte en horas centrales.



-PAÍS VASCO: Cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y dispersas que comienzan en el norte por la mañana, poco probables en el sur de Araba y más intensas en el nordeste de Gipuzkoa. Brumas en zonas altas. Temperaturas mínimas en aumento, que será notable en gran parte de Guipúzcoa; máximas que se mantienen con cambios ligeros. Heladas débiles en el suroeste. Viento de componente oeste, flojo en el interior y más intenso en el litoral, que amainará a flojo hacia el mediodía en todas las zonas y tenderá a este en la costa.



-CASTILLA Y LEÓN: Cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en el este, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en la segunda mitad del día en el extremo nordeste, que podrán ser de nieve por encima de 1.400 metros. No se descartan brumas y algunos bancos de niebla. Temperaturas en ascenso o sin cambios. Heladas generalizadas, sobre todo en la meseta. Viento del noreste o variable.



-NAVARRA: Nuboso o cubierto que tenderá a intervalos nubosos en la Ribera Baja. Lluvias débiles y dispersas en el tercio norte que irán remitiendo por la tarde. Cota de nieve sobre los 1.400-1.700 metros. Temperaturas mínimas en aumento, que será notable en zonas de la vertiente cantábrica y del este de la Comunidad; máximas que se mantienen con cambios ligeros. Heladas débiles aisladas en el Pirineo. Viento flojo del norte y noroeste, más intenso en el sur de la Ribera sobre todo durante las horas centrales del día.



-LA RIOJA: Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en la Rioja Alta en la segunda mitad del día, que podrán ser de nieve por encima de 1.400 metros. No se descartan bancos de niebla en la sierra. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero ascenso en el valle y sin cambios en resto. Heladas débiles, poco probables en el valle. Viento de dirección noroeste y norte.



-ARAGÓN: En el Pirineo, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en la divisoria durante la mañana. Cota de nieve entre 1.500 y 1.700 metros. En la Ibérica y Cinco Villas, intervalos de nubes bajas; en el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el Pirineo, sin cambios en la Ibérica y en ascenso en el resto. Heladas en el Pirineo y la Ibérica. En el Pirineo, viento del norte y noroeste fuerte con rachas muy fuertes en cotas altas y cara sur; en el valle del Ebro, viento del noroeste moderado a fuerte; en el resto de la mitad norte, variable flojo predominando la componente oeste y en la mitad sur, componente norte flojo a moderado.



-CATALUÑA: En el Pirineo occidental, nuboso o cubierto con precipitaciones débiles durante la mañana. Cota de nieve entre 1.500 y 1.700 metros. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto y máximas en descenso en el Pirineo occidental y en ascenso en el resto. Heladas en el interior de la mitad norte. En cotas altas y cara sur del Pirineo, norte del Ampurdán y sur de Tarragona, viento del norte y noroeste fuerte con rachas muy fuertes hasta media tarde; en el resto, viento de componente oeste flojo a moderado.



-EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Algunas heladas débiles dispersas. Vientos entre el norte y el este, flojos.



-MADRID: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso en el valle del Tajo y con algún ascenso ligero en el resto; máximas en ascenso. Heladas débiles en la Sierra Norte y valle del Tajo y dispersas en el resto. Viento flojo del norte y nordeste, con algún intervalo más intenso en horas centrales en el sureste.



-CASTILLA - LA MANCHA: Intervalos de nubes altas de madrugada tendiendo a despejado, salvo algunas nubes bajas al final de la tarde en el Sistema Ibérico, con probables brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ascenso en Guadalajara y nordeste de Cuenca y sin cambios o en descenso en el resto, más acusado en el sur de La Mancha; máximas sin cambios o en descenso en el nordeste y en ascenso en el resto. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en gran parte de La Mancha y dispersas en el resto. Viento flojo del este, nordeste y norte, con intervalos más intensos en horas centrales del día en La Mancha y montañas del nordeste.



-COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso, con algunos intervalos matinales de nubes bajas en el litoral, tendiendo a despejado por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el tercio norte y en descenso en el resto y máximas en ligero ascenso. En el interior norte de Castellón, viento del noroeste fuerte con rachas muy fuertes por la mañana; en el resto, viento de componente oeste flojo a moderado, que tenderá a componente sur flojo en el litoral y variable flojo en el resto.



-MURCIA: Cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas en el interior. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en zonas altas; máximas en notable ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento flojo variable.



-BALEARES: Cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes bajas hasta la mañana. Temperaturas nocturnas en descenso, localmente notable respecto a la madrugada anterior con alguna helada débil en Mallorca, y diurnas en ligero ascenso. Viento del oeste y noroeste en general flojo.



-ANDALUCÍA: Cielo poco nuboso o despejado, salvo en la vertiente mediterránea donde se esperan intervalos de cielos nubosos matinales, que continuarán durante todo el día en el área del Estrecho. Brumas, sin descartar nieblas matinales en el interior oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, con heladas débiles en zonas del interior oriental; máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en las demás zonas. Viento de componente este, flojos en el interior. Levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.



-CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos en la primera mitad del día con amplios claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas a partir de mediodía. Probable presencia de calima ligera en todo el archipiélago, afectando en mayor grado a las islas más orientales. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, que será más acusado en medianías y zonas de interior. Viento de nordeste de moderado a fuerte, con intervalos ocasionales de muy fuerte durante la primera mitad del día, que afectarán especialmente a las vertientes y áreas habitualmente sometidas al alisio intenso.