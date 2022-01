Mañana, heladas intensas en interior y este peninsular, y viento en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para mañana, domingo, heladas intensas en buena parte del interior del norte y del este de la península, y vientos del sureste, con intervalos de fuerte, y calimas en el archipiélago de Canarias.



Según la predicción de la Aemet, la semana se despedirá mañana con tiempo anticiclónico en buena parte del país.



No obstante, en Galicia, Baleares, Melilla y Estrecho se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y aisladas.



En Canarias irá aumentando la nubosidad, con predominio de nubes medias y altas, y probables calimas.



En el resto del país estará poco nuboso o despejado, aunque con nubes altas en la mitad noroeste, sin descartar brumas o nieblas matinales dispersas en el oeste peninsular y depresiones del nordeste.



Las temperaturas diurnas irán en aumento en montaña del centro y noroeste de la Península, y en descenso en Pirineos, sin grandes cambios en el resto.



Las mínimas aumentarán en el noroeste.



Habrá heladas generalizadas en buena parte del interior norte, centro y sureste peninsulares, más intensas en montaña, localmente fuertes en Pirineos.



El viento soplará del sureste en Canarias, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en las islas occidentales; del sur en Galicia y levante en el Estrecho y Alborán; de componentes este y sur en el litoral Cantábrico; del norte y oeste en el bajo Ebro, Ampurdán y este de Baleares, y flojo variable o en calma en el resto.



Predicción por comunidades:



GALICIA: Nuboso en el extremo oeste con probables lluvias débiles dispersas; y en el resto, intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, siendo más acusado el de las mínimas en A Coruña y Pontevedra. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento del sudeste rolando al final de la tarde a este en el litoral norte y amainando a flojo variable en el interior.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: Poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Viento flojo de componente sur, arreciando por la tarde el este y sudeste en el litoral.



CANTABRIA: Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Brumas en el litoral a primeras horas de la mañana. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en el interior, más intensas en el tercio sur. Viento flojo de componente sur, tendiendo por la mañana a este en el litoral y a variable en el interior.



PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero aumento. Heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente sur, tendiendo por la mañana a este en el litoral y a variable en el interior.



CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, con intervalos de nubes altas, sobre todo en el oeste donde también habrá nubosidad media. No se pueden descartar brumas y bancos de niebla matinales ocasionales en el suroeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero en el suroeste y en ascenso en el resto, y máximas en ascenso en zonas altas y sin cambios en el resto. Heladas generalizadas. Vientos variables, flojos.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios, salvo algún ascenso local en el centro y sur la Comunidad; máximas en ligero ascenso, algo más acusado en la Ribera del Ebro. Heladas en general débiles, más intensas en el Pirineo. Viento flojo del norte y noroeste, salvo al principio del día en el tercio norte, donde será de componente sur.



LA RIOJA: Poco nuboso o despejado con nubosidad alta al final. Temperaturas en ascenso, ligero en las máximas. Heladas generalizadas. Vientos variables, flojos.



ARAGÓN: Cielo despejado, con algún intervalo de nubosidad alta al final del día en el tercio norte. Nubosidad baja o brumas matinales en el sureste de Huesca. Temperaturas sin cambios significativos, salvo descensos locales de las mínimas en el Pirineo central y ascensos locales de las máximas en el Sistema Ibérico. Heladas generalizadas, localmente fuertes en fondos de valles del Pirineo y el Sistema Ibérico, y más débiles en el valle del Ebro. Viento flojo, variable en Huesca y de componente oeste en el resto; predominando la componente norte por la tarde en el Pirineo.



CATALUÑA: Cielo despejado. Nubosidad baja o brumas matinales en el sur de Lleida. temperaturas sin cambios significativos, salvo algún ascenso local de las mínimas alrededor de zonas de montaña del prelitoral nordeste. Heladas en el interior de la mitad norte, y más débiles en el interior de la mitad sur y en puntos del litoral; serán localmente fuertes en fondos de valles del Pirineo. Viento variable flojo, predominando la componente oeste, con intervalos de noroeste moderado en los extremos del litoral.



EXTREMADURA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales ocasionales. Temperaturas sin cambios, pudiendo experimentar las máximas un ligero ascenso. Heladas débiles dispersas. Vientos flojos variables.



COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas, y nuboso en el sureste al principio. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en zonas altas de la Sierra y en el sureste. Viento flojo de dirección variable o en calma.



CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas matinales en puntos de la Mancha, y algunas nubes altas en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso en zonas de La Mancha y con pocos cambios en el resto, y máximas en ligero ascenso, más acusado en zonas altas. Heladas débiles generalizadas, más intensas en Parameras de Molina y en los sistemas Ibérico y Central. Viento flojo de dirección variable con predominio de las componentes norte.



COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo despejado, sin descartar alguna bruma matinal en puntos del interior de Valencia. Temperaturas sin cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas del interior. Heladas en el interior, especialmente intensas en interior septentrional, y débiles en puntos del litoral. Viento variable flojo, predominando la componente oeste por la mañana, y con brisas en zonas litorales en horas centrales.



REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en el interior; máximas en ligero ascenso. Vientos variables flojos, con intervalos del suroeste en el litoral por la tarde.



ISLAS BALEARES: Predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas hasta la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso con heladas débiles locales en Mallorca. Viento flojo de componente oeste con calmas por la noche.



ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental, sin descartar nieblas. En el litoral mediterráneo se esperan intervalos de cielos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en el área del Estrecho. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, con heladas débiles en el interior oriental y zonas altas del resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos de componente este flojos. Levante en el Estrecho.



CANARIAS: Cielos pocos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a intervalos de nubes altas a partir de mediodía, y a nuboso a últimas horas. Calima, con probabilidad de que sea intensa, especialmente en vertientes sur y este. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado a fuerte. Probabilidad de rachas muy fuertes en el norte y zonas altas de Tenerife, y cumbres y vertientes norte y oeste de La Gomera y El Hierro, superando los 90 km/h al final del día. También se podrán dar en vertientes oeste de las islas orientales y a últimas horas en La Palma, pero algo menos intensas.