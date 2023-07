Malú, radiante en su reaparición tras su ruptura con Albert Rivera: "Todo bien, muchas gracias"

MADRID, 7 (CHANCE)

Después de meses especulándose con una crisis entre Malú y Albert Rivera, uno de los mejores amigos de la cantante, Luis Rollán, confirmaba su ruptura hace apenas dos semanas. El motivo que les habría llevado a emprender caminos separados después de cuatro años de amor y una hija de tres en común, Lucía, sería un desgaste en la convivencia, descartándose la existencia de terceras personas o disputas entre la hasta ahora pareja.

Desde entonces, el ex líder de 'Ciudadanos' se ha dejado ver en diferentes ocasiones en las que ha guardado silencio, aunque muy comentado fue su acercamiento y su 'intimidad' con Fiona Ferrer durante la fiesta del 60 cumpleaños de José Luis López 'El Turronero' en Sevilla hace una semana. Un supuesto tonteo que la socialité no ha tardado en negar, asegurando que son tan solo amigos y que no hay nada entre ellos.

Unas declaraciones que Fiona ha hecho durante la entrega de los premios Elle Gourmet este jueves en Madrid, que casualmente es el evento en el que Malú ha reaparecido tras confirmarse su ruptura con Rivera para recibir uno de los galardones.

Con una gran sonrisa que refleja que tiene más que superada su separación, la artista llegaba a la fiesta en último lugar y sin pronunciarse sobre su recién estrenada soltería. Radiante con un total look blanco con pantalón, chaleco y blazer a juego, la sobrina de Paco de Lucía ha asegurado que se encuentra "bien", agradeciendo en varias ocasiones el interés de la prensa por su vida sentimental.

Poco después -ya que no se quedó a ver la entrega de galardones al completo- la cantante de 'Toda' abandonaba la Embajada de Italia con una sonrisa más grande si cabe que a su llegada. Demostrando su cercanía, no ha dudado en fotografiarse con los fans que la esperaban, a los que ha abrazado cariñosamente.

"Estoy muy contenta con mi premio. Se lo dedico a todas las mujeres" ha explicado antes de contarnos que el verano se presenta repleto de conciertos, por lo que asegura que no podrá descansar "mucho". Muy discreta, Malú no ha querido hablar de su ruptura con Albert Rivera, aunque sí ha confesado que está "todo bien".