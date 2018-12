Malú ofrece su concierto más especial: "Me siento una privilegiada"

MADRID, 29 (CHANCE)

Cada año la Gala Inocente, Inocente de Televisión Española nos ofrece momentos de lo más especiales en los que los famosos se convierten en víctimas de este día de los Santos Inocentes. Este 2018 los engaños tuvieron como protagonistas a Koke, Ana Guerra, Eduardo Noriego, Juanma Iturriaga, Saúl Craviotto, Maggie Civantos y Jaime Nava.

Unas bromas que tenían el objetivo de recaudar fondos para proyectos que ayudan al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de los niños con discapacidad física, sensorial o intelectual de nuestro país. Una acción de lo más solidaria que consiguió sumar más de un millón de euros.

Y además de estos engaños, también hubo espacio para la música. Malú quiso sorprender a los alumnos del colegio Fundación A la par con una actuación en directo. La cantante ofreció un pequeño recital para estos chicos donde los aplausos y los vítores fueron los protagonistas.

Una emoción que no pasó desapercibida para Malú pues no dudó en reconocer que habían sido su mejor público: "Me siento una privilegiada por haberles conocido, por haber compartido esto con ello. Ha sido un subidón, escucharles, verles... estas caras se me quedarán en la retina".

A estas palabras tan especiales, la intérprete de Blanco y negro sumaba un llamamiento para que todos pongamos nuestro granito de arena en la causa: "Cada uno de nosotros puede ir haciendo una montaña que puede ayudar muchísimo, así que todo aquel que lo tenga en su mano que colabore".