Malú confiesa quién es la mujer más importante de su vida

MADRID, 1 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su carrera, Malú ha recibido en Madrid el premio Mujerhoy 2021 a su Trayectoria Artística. Un nuevo reconocimiento que confirma que la cantante está imparable en su regreso después de más de dos años alejada de los escenarios - en los que se sucedieron primero una grave lesión en una rodilla, la pandemia del Covid y el nacimiento de su hija Lucía - y que recogió emocionada, confesando que le encanta que le premien por su trayectoria y quien es, sin duda, la mujer más importante de su vida.

Espectacular con un sofisticado traje de pantalón de lentejuelas en color negro y una sonrisa que refleja que está en su etapa más dulce, Malú ha agradecido este reconocimiento a su trayectoria, reconociendo que le hace "muchísima ilusión" por el hecho de "engoblar todo lo que viene siendo mi carrera". "Es muy emocionante y me encanta", ha señalado.

Preparando su regreso a los escenarios - comenzará una extensa gira en mayo de 2022 - la artista admite que tiene "muchas ganas e ilusión" de que llegue el momento después de una "parada obligatoria" en su carrera. "Necesitaba parar, resetear para poder crear nueva música, nuevos shows... si no era muy complicado para mí" ha explicado, confesando que volver ha sido "muy emocionante y volver así, imagínate, muy agradecida".

En una noche protagonizada por las mujeres, Malú no ha dudado ni un segundo a hora de señalar a su madre como la mujer de su vida. "Al final es esa mujer que te pone los pilares, los valores, la que te enseña de la que aprendes y la que más admiras, por lo menos en mi caso. Es una mujer ejemplar de la que he aprendido muchísimo", ha afirmado, confesando emocionada que "me ayuda muchísimo siempre. Me ayudaba muchísimo en mis giras, me ayudaba muchísimo en mi casa. Me ayuda* la llamo para quiero hacer esto de comer mamá cómo era, mi madre me ayuda en todo". "Es lo que más quiero en el mundo" ha asegurado.