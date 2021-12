Malena Gracia, romántico y cómplice paseo en buena compañía tras su ruptura con Arévalo

MADRID, 20 (CHANCE)

Formaban una de las parejas más discretas pero también más unidas del panorama nacional y Arévalo tenía en Malena Gracia a una compañera fiel que siempre le hacía sonreír en sus peores momentos. Sin embargo, el humorista y la artista finalizaban por sorpresa su noviazgo el pasado verano con cruce de reproches incluido. Mientras él la acusaba de haber planeado su ruptura para vender la exclusiva, ella le tachaba de egoísta, celoso y tacaño.

Ahora, Malena reaparece y lo hace muy bien acompañada por un misterioso hombre con el que ha paseado abrazada por las calles de Madrid, compartiendo confidencias y derrochando complicidad. ¿Será el sustituto de Arévalo en el corazón de la cantante? Por el momento parece que no, ya que muy discreta asegura que es "un amigo de momento, aunque no se sabe qué pasará". "Mira que guapo", ha presumido la artista, sin ocultar que se están conociendo: "Salimos como buenos amigos, vamos a comer, a cenar, esas cosas... quién sabe lo que puede deparar el destino".

"Malena es como una princesa" ha confesado su nuevo amigo especial, arrancando una sonrisa a la vedette, que a su vez confesaba que su acompañante es más que un príncipe azul, "es como un rey". "A Arévalo le deseo lo mejor del mundo, pero es un tema muy acabado en mi vida", revela.

Además, Malena no ha dudado en salir en defensa de Bárbara Rey después de que Jenny Llada hablase en un programa de la presunta relación que la vedette mantuvo con el Rey Juan Carlos: "Jenny se mete donde nadie la llama, no es buena persona, a mí me ha hecho cosas muy feas. Métete en tu vida que tienes mucho que callar".