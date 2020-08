Malasmadres pide al Gobierno una vuelta al colegio "segura" y un plan de conciliación

El Club de Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio por la Conciliación han pedido al Gobierno una vuelta al colegio "segura", así como más información a los padres y madres y un plan de medidas de conciliación para ayudar a las familias en el caso de que los centros educativos no abran sus puertas con normalidad.

El colectivo, que aglutina a más de 900.000 mujeres de toda España, denuncia que muchas madres trabajadoras han estirado sus excedencias hasta septiembre que puede implicar una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral.

"Se supone que vuelvo a trabajar el 14 de septiembre, después de seis meses de reducción total para cuidar de mis hijos, seis meses sin cobrar. No me puedo permitir el no volver. Al final terminaré perdiendo el trabajo", afirma una de estas mujeres, en uno de los testimonios recogidos por el Club de Malasmadres.

Por ello, ante la reunión sectorial de Educación, que se celebra este jueves para abordar el regreso a las aulas, el Club y la asociación han pedido a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y a las comunidades autónomas, "más coordinación, transparencia y seguridad".

"Hay muchas familias que no se pueden permitir el no volver, la semipresencialidad o la enseñanza online, que ya sabemos que ha sido desastrosa", denuncia la fundadora del Club, Laura Baena. "No hemos recibido ninguna circular acerca de cómo será la reapertura de las aulas en septiembre y estamos ya a finales de agosto. No es tolerable esta desinformación", añade.

El colectivo pide al Gobierno un plan de medidas de conciliación y que se tengan en cuenta protocolos para aquellos niños que son grupo de riesgo y no pueden asistir al colegio con todas las garantías.

'ESTO NO ES CONCILIAR'

El Club de Malasmadres y la Asociación Yo No Renuncio recuerdan que mantienen viva su campaña 'Esto no es conciliar', lanzada durante el confinamiento. Más de 210.000 personas se han adherido a esta petición a través de Change.org.

La abogada de familia Emilia de Sousa, colaboradora del Club de Malasmadres, explica que una de las principales demandas es "avanzar desde el carácter preferente del teletrabajo a un carácter imperativo cuando un trabajador comunica a la empresa la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad laboral por tener a cargo menores".

Además del teletrabajo por imperativo legal, la Asociación Yo No Renuncio propone facilitar la adaptación de jornada sin pérdida salarial y la ayuda retributiva para la contratación de personal para aquellas familias en que todos los progenitores o tutores legales estén trabajando fuera del hogar.