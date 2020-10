Malasmadres entrega a Yolanda Díaz las 280.000 firmas recogidas en su campaña por la falta de conciliación en pandemia

El Club de las Malasmadres se ha reunido este miércoles con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a la que han entregado las 280.000 firmas que han obtenido en su campaña #Estonoesconciliar, en protesta por la falta de ayudas a las familias durante la pandemia.

La organización ha conseguido estos apoyos a través de la página 'Change.org', en donde publicó un manifiesto en el que denunciaban que "las familias no son prioridad en esta sociedad", ni antes, ni durante la crisis sanitaria generada por el Covid19.

"Cuando el pasado 14 de marzo nos encerramos en casa, a las más de 4 millones de familias con hijos que hay en España se nos dejó solas ante la problemática de conciliar la vida familiar y laboral", explican Malasmadres.

A su juicio, las administraciones "se olvidaron de las madres y las familias" en un país en donde "la mala gestión de la conciliación hace que esté cubierta por los abuelos y abuelas", que en la pandemia son grupo de riesgo, "y por los colegios y escuelas infantiles", que han sufrido "una vuelta incierta", el pasado mes de septiembre.

RECLAMACIONES AL GOBIERNO

En el documento, recogido por Europa Press, este club pide que la solución a la conciliación no sea "la renuncia de la mujer" y, por ello, reclama al Ejecutivo medidas en este sentido, como conocer la baja laboral cuando los hijos estén en cuarentena preventiva o ayudas económica a los cuidados para las madres y padres que trabajan fuera del hogar.

Del mismo modo, denuncian que el Plan 'Me Cuida' del Ejecutivo es "ineficaz" porque, en la mayoría de los casos, la empresa no acepta la solicitud de adaptación de jornada y está obligando a la mujer a entrar en una pelea imposible de sostener. A su juicio, la reducción de jornada "de la que tanto presume el Gobierno", no es asumible para muchísimas familias si conlleva pérdida salarial.

La presidenta de la asociación, Laura Baena, ha trasladado estas peticiones a Díaz. Mientras, la ministra ha destacado que, este siglo XXI "debe dar respuesta a los cuidados impulsando un debate democrático amplio".

Según ha publicado en su cuenta de Twitter, la reunión con Malasmadres tiene como objetivo "dar pasos" en este sentido" y "articular vías de colaboración y trabajo conjunto que desarrollen las potencialidades" del Plan 'Me Cuida'.