Makoke sobre su supuesto romance con Brad Pitt: "Hay muchos testigos conocidos"

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de unos días de desconexión en Milán Makoke ha regresado a Madrid, donde la polémica por su supuesto romance con Brad Pitt continúa dando mucho que hablar.

La que fuera pareja de Kiko Matamoros no quiere hablar del tema ni dar más detalles, pero sí que ha querido defender su verdad. Además, confiesa que se ha enterado de la ruptura entre Laura Matamoros y Benji Aparicio.

CHANCE: Makoke ¿qué tal?

Makoke: Genial, maravilloso todo.

CH: ¿Vienes con las pilas puestas para afrontar todo?

M: No sé, no sé qué tengo que afrontar.

CH: No sé si en tu ausencias te has enterado de varias cosillas. Una Laura Matamoros ha confirmado la ruptura con Benji...

M: Me he enterado, me he enterado.

CH: Supongo que la apoyas por la buena relación que tenéisúltimamente...

M: No tengo nada que decir.

CH: Kiko parece que tiene una semipareja...

M: Yo me alegro por supuesto. Todo lo que sea para bien...estupendo.

CH: Parece que el comunicado de la agencia de Brad Pitt erafalso...

M: Yo lo sabía, ya lo he dicho, que nunca me lo he creído. Desdeel primer día que estuve en Sálvame diario la verdad que medijo Gemma lo de Julio y tal y no me lo creí.

CH: Lo de Brad Pitt menos...

M: Lo de Brad Pitt menos. Nunca me lo creí, nunca he tenidoninguna duda ni nada.

CH: ¿Sabes de dónde ha salido el comunicado?

M: Ni lo sé ni me interesa.

CH: Te lo cuento. Lo han envidado desde Almería, y puedehaber sido un exnovio tuyo.

M: He estado una vez en mi vida en Almería. Una vez en mi vidacon mis padres. Todo eso no es verdad.

CH: Puede que lo hayas conocido en otro sitio y él sea de allí...

M: No tengo ni idea, yo en ese pueblo no he estado en mi vida. Ninada por el estilo. En Almería he estado una vez, de todo loque se ha dicho no sé nada y todo es mentira.

CH: También decían que le habías sido infiel a Kiko con estehombre...

M: Primero que si es mentira, luego resulta que le he sidoinfiel... mira de verdad, no voy a hacer comentarios a esetipo de tonterías.

CH: Hay un medio que sí te da la razón con varios testigos queestuvieron la noche de Brad Pitt...

M: Es muy fácil, hay muchos testigos y muchos testigosconocidos. Pero que no voy a hablar más ya de ese tema. Quienme quiera creer que me creen y quien no, pues que no me crea.

CH: Ellos aseguran que fue en Fortuny, luego fuisteis al JoyEslava y al Ritz.

M: Ya lo he contado no lo voy a contar más.

CH: Que te recogió Mónica Estarreado...

M: No lo voy a contar más.

CH: Tu tranquila con tu verdad...

M: Les deseo a todos lo mejor, que sean felices todo el mundo. Yque no estoy enfadada con nadie ni nada.

CH: ¿Estás siguiendo GH DÚO?

M: Sí claro, lo estoy siguiendo.

CH: Nos alegramos de que hayas cargado las pilas en Milán y tedeseamos todo lo mejor.

M: Muchas gracias.