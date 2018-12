Makoke regresa a Madrid sin querer saber nada de la exclusiva de Laura Matamoros

MADRID, 27 (CHANCE)

Makoke sigue con su nueva vida tras el fin de su matrimonio con Kiko Matamoros. Acompañada de su hija Anita, regresaba a Madrid tras pasar su primera Navidad separada en Málaga. En estos delicados momentos tiene el apoyo y cariño incondicionales de sus seres queridos.

De lo más relajada pudimos verla llegar a la estación de Madrid-Atocha donde nos explicó que su hija ya ha estado con su padre: "Ha estado con él, comiendo, y antes de regresar a Milán comerá con él".

Además, Makoke ha hecho oídos sordos a la exclusiva de Laura Matamoros donde afirmaba que su casa era un verdadero hogar para su padre: "No la he visto. Vi la portada en Twitter, me parece muy bien. No he visto revista por dentro porque no la he comprado".

Y de la polémica ruptura entre Suso y Aurah, la excompañera de concurso de ambos ha preferido mantenerse al margen: "Hablé con Suso en Nochebuena y con Aurah, pero no hablé de ese tema en concreto".