Makoke enfada a Kiko Matamoros al hablar de sus deudas

MADRID, 19 (CHANCE)

La cena que ganó Makoke en Gran Hermano VIP se le ha atragantado a Kiko Matamoros. La concursante disfrutaba de una 'romántica' velada junto a Mónica Hoyos después de ser elegida por el resto de sus compañeros como la mejor en la anterior prueba semanal.

Durante esta cena, Mónica comenzaba a preguntarle a Makoke sobre su exmarido. Sin ningún tipo de tapujos, la ex de Kiko explicaba que nunca volvería con él y que tenía que afrontar varios temas económicos una vez saliese de la casa de Guadalix de la Sierra: "Kiko Matamoros tiene una deuda muy grande y aunque la casa es mía, quiero zanjar su deuda".

Una confesión que no sentó nada bien al colaborador de Sálvame pues arremetió contra ella en Sálvame: "Mi deuda no la tienes que pagar, querida, porque está recurrida por una derivación de la responsabilidad que no es correcta". Y es que para Matamoros es muy molesto que su exmujer trate un tema tan personal dentro de la casa de GH VIP: "Me molesta mucho que hable de un tema económico así y en esos términos, si quieres hablar cuenta toda la verdad y ya está".

A todo esto se suma el beso de Darek y Makoke mientras protagonizaban la prueba semanal. En esta, los dos concursantes debían meterse en la piel de una pareja de enamorados en la telenovela 'Amor y pasión'. Esta imágenes llevó a Kiko a besar en pleno directo a la mismísima Aramis. Una divertida broma que no sabremos cómo sentará a Makoke cuando salga.