El mágico parque de Atracciones de Madrid... a punto de cumplir 50 años

MADRID, 13 (CHANCE)

¿Hace cuánto que no vas al Parque de Atracciones de Madrid? ¿Sabías que el el Mágico Parque situado en Batán está a punto de cumplir 50?

El próximo 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador y la más castiza que haya con permiso de la Paloma, se inauguraba el parque de atracciones más emblemático que sigue haciendo las delicias de mayores y pequeños.

Mucho ha cambiado pero sigue manteniendo su esencia donde su tiovivo recoge esa taquilla de principios de siglo.

Atrás quedó aquella gran noria para dar lugar a nuevas e interactivas atracciones, donde seguir disfrutando después de 50 años.

Durante los días festivos de Semana Santa sigue siendo un gran reclamo y vía de escape para miles de visitantes que experimentan la adrenalina y emoción con atracciones como son Abismo, Lanzadera, Tornado o Star Flyer, que contrastan con su tiovivo de caballitos y leones.

Para los momentos de descanso y relax entre atracción y atracción, el Parque de Atracciones de Madrid ofrece la mejor propuesta gastronómica donde para seguir manteniendo su sabor tan castizo el Mercado de San Isidro es uno de los puntos de restauración donde los visitantes pueden degustar la nueva Carta del Chef diseñada por Mario Sandoval, chef con 2 estrellas Michelín, y en la que encontrarás toda una variedad de platos sanos, naturales y de origen 100% madrileño.

Además de las nuevas propuestas en entretenimiento musical, gracias al estreno de shows musicales dirigidos a diferentes tipos de público.

Para las familias, las novedades del parque provocarán que todos muevan las caderas con el nuevo espectáculo infantil 'Crash Noize', protagonizado por un grupo de breakers que bailarán al ritmo del Hip Hop más original, y con el que fliparán los más pequeños de la casa en el escenario de Nickelodeon Land.

Otras de las actividades durante estos días de Semana Santa será el musical infantil 'Ghosthunter Moquetes' o los espectáculos de 'Patrulla Canina en Acción' o 'Let's Party', representados por los personajes de Bob Esponja, Patricio, Arenita,Skye, Chase, Marshall, entre otros.

Sitio de culto para los adolescentes que comienzan a salir sin papi y mami, estos pueden dejarse seducir con las entretenidas propuestas en animación de calle como es 'Dancing in the street', una improvisada pista de baile formada por una banda de rock&pop que interpretará en directo los temas más populares y conocidos. 'Queens of Pop' es otro de los espectáculos que se celebrará al aire libre en el parque y con el que todos bailarán y cantarán al ritmo de canciones del pop de artistas como Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihhanna, Katy Perry o Adelle.