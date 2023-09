Mafalda de Bulgaria nos confiesa cómo están siendo estos meses después de su boda con Marc Abousleiman

MADRID, 24 (CHANCE)

El pasado 28 de mayo tuvo lugar una boda de ensueño en Mallorca: Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman se daban el 'Sí, quiero' y allí congregaban a multitud de rostros conocidos como la Infanta Elena y su hermana, la Infanta Cristina. Un enlace matrimonial en el que también hubo grandes ausencias como la de Kalina de Bulgaria, que no asistió porque no estuvo invitada.

Hace muchos meses que no reaparecía ante las cámaras y nos confesaba que tanto su vida como casada, como la profesional, estaba muy bien y nos aseguraba que se encontraba "escribiendo el nuevo álbum".

Esta semana hemos podido hablar de nuevo con ella en la Vogue Fashion's Night Out y al preguntarle qué tal le va todo, nos aseguraba que no le ha cambiado su vida de casada: "Todo sigue igual, estamos todos igual, todo muy bien y feliz. Muy felices. Ya nos conocemos mucho tiempo. Muchas gracias".

En cuanto a si tiene intención de ampliar la familia, la joven se echaba las manos a la cabeza en señal de que ni siquiera se lo ha planteado: "Uf, por ahora no, aún soy muy joven". Parece que tanto ella como Marc están aprovechando estos meses tan dulces después de su enlace y, por el momento, no se plantean ser padres.

Le preguntábamos por el 'enfrentamiento' que tuvo hace unos días Aitana Ocaña con el padre de una fan y nos confesaba que "por Aitana no puedo hablar, yo he intentado vivir mi vida y bueno los fans un apoyo muy bonito, escuchan nuestra música. Mucha suerte".

Feliz con la música, la artista nos aseguraba que le ha dado todo en su vida: "Todo, de hecho, hoy me han dicho si no hace eso no sé qué haría, para mí la música es todo, tengo mucha suerte de poder estar haciéndolo".