Maestro Joao, sobre María Jesús Ruiz: "Los amigos no hacen eso"

MADRID, 21 (CHANCE)

Otro de los mensajes que provocó polémica en la casa de GH VIP 7 fue el que envió María Jesús Ruiz a Pol Badía. Como bien sabemos, desde que el concursante entró en el concurso hace dos semanas, muchos han sido los colaboradores que han criticado su paso por la casa de Guadalix de la Sierra como interesado ya que si no fuera por la trama que tiene o tenía con el Maestro Joao y con Adara, no se hubiese sumergido en el reality. Una de las personas que más duras está siendo con él es la de Andújar, amiga íntima del vidente que por lo visto conoce muy bien a la nueva ilusión de este y quiere, a toda costa, que su amigo acabe con el boxeador.

"¿Te parece lícito utilizar a Adara y a Joao para estar dónde estás? ¿Eres consciente de que sin ellos tu concurso sería la más absoluta nada? Haz algo por ti mismo y deja de utilizar a mi querido Joao" era el mensaje que le envía María Jesús Ruiz a Pol Badía y el concursante se quedaba muy tranquilo contestándola que él no estaba utilizando a nadie, sino que estaba disfrutando de su estancia en la casa con sus amigos. Además, el Maestro Joao decía por lo bajo: "No entres, no entres...".

Lo cierto es que todos los espectadores nos quedábamos sorprendidos con la reacción del Maestro Joao porque ya sabemos que entre los dos hay muy buena relación y según se leía el mensaje en voz alta, la cara del vidente le cambiaba por momentos. Al finalizar la explicación de Pol Badía, la organización dejaba en directo la conversación que tenían los concursantes y veíamos cómo Joao arremetía contra la modelo: "Los amigos tienen que ser amigos por ambas partes, yo no voy a hablar de sus utilizaciones, me parece que hacer eso no es de amigos".

Con esta contestación, lo que da a entender el Maestro Joao es que él nunca ha hablado del juego que ha llevado María Jesús Ruiz en el amor, sobre todo cuando ha estado con uno o con otro, por lo que no entiende porqué ahora su amiga tiene que hablar de su relación y además, enviar un mensaje a su exnovio para fastidiarle delante de todos los concursantes.