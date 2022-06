El Maestro Joao desvela cómo ve la relación entre Yulen y Anabel Pantoja

MADRID, 12 (CHANCE)

Si hay algo que está dando mucho de qué hablar en 'Supervivientes 2022' es la relación que existe entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja, un vínculo especial donde cada vez vemos más complicidad. Muchas son las quinielas que hay sobre cuánto durarán como 'pareja' una vez que termine el concurso, incluso si llegarán a tener una relación sentimental. Para saber un poco más cuáles son los sentimientos de ambos, hemos hablado con el Maestro Joao, experto en este tipo de carpetas amorosas y nos ha desvela cómo ve a los concursantes.

Maestro Joao defiende que Yulen Pereira no intenta utilizar a Anabel Pantoja, solamente está siguiendo su estrategia para posicionarse mejor en el juego: "yo creo que Yulen no está interesado en ella, tampoco creo que la utilice, como se está diciendo, pero yo creo que no está interesado y está a otra" y añade: "hombre, él es un jugador, su deporte es de jugar y saber buscar las triquiñuelas. Yo creo que y un poco de estrategia tendrá, que me parece bien, siempre que no sea jugar con los sentimientos puro y duro de la persona".

Por su parte, el vidente piensa que Anabel Pantoja podría estar confundiendo sus sentimientos hacia el deportista: "yo, ella que parece muy enamorada y demás, yo creo que ella se cree que está muy enamorada pero tampoco creo que lo esté". Además, opina que si inician una relación, no tendrá futuro: "yo, la verdad, lamentablemente creo que no. Si salen, durarán dos minutos treinta segundos".

El Maestro Joao, que está enamorado, nos confiesa haberle pedido a su pareja que le pida matrimonio pero solo ha obtenido negativas por su parte: "no lo sé, cuando me lo pida. Yo le escribo todos los días, digo: pídemelo, pídemelo".

Además, ha aprovechado para reflexionar y nos ha asegurado que su relación está muy bien sin comprometerse y teme que dar el gran paso les vaya a perjudicar: "estoy encantado de vivir, nos vemos cada quince días, como si fuéramos amantes en vez de pareja. Nos vemos, lo pasamos muy bien, en fin. Yo creo que si no, se puede estropear". Defiende que, actualmente, es el amor de su vida, pero no descarta que pueda haber más hombres importantes en un futuro: "estoy enamorado, no sé si el "muy". Yo ya no tengo edad para "muy" porque si tengo que cambiarlo y tengo que cambiar de chip, no me da ya la vida".