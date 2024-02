Madrid subraya la "importancia" de dotar a docentes de herramientas y no "cargar" sobre ellos la salud mental en aulas

El Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha apuntado la "importancia" de dotar de herramientas a los docentes que permitan detectar de manera temprana los posibles casos de salud mental, y derivarlos a especialistas.

Así lo ha señalado este martes durante una entrevista en el programa 'Buenos días Madrid' de 'Telemadrid', en la que también ha abogado por "no cargar sobre la espalda" del profesorado con los casos de salud mental.

"Recordemos que los docentes son docentes, y los colegios son colegios. No son psiquiatras, no son psicólogos. Es muy importante darles herramientas para que deriven a los profesionales y no cargar en sus espaldas con un problema que es mucho mayor que el del ámbito realmente educativo", ha señalado el consejero.

Viciana ha expresado además su preocupación por el repunte de los problemas de salud mental entre los alumnos madrileños, y que se manifiestan "muchas veces" en los centros educativos.

"Hemos experimentado en los últimos tiempos un repunte en el problema de salud mental que afecta a toda la sociedad, pero la manifestación muchas veces se produce en los centros educativos y sobre todo son los docentes los que están más cerca de los niños los que primeramente tienen la capacidad de detectar esos problemas", ha explicado el consejero de Educación.

En este sentido, la Comunidad de Madrid anunció la extensión del programa de asesoramiento en salud mental a todos los centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos, una iniciativa que se va a reforzar, en colaboración con la Fundación Alicia Koplowitz, con un segundo equipo clínico de expertos multidisciplinar, formado por médicos psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras especialistas, orientadores y maestros de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica.

Esta iniciativa permite que profesionales especializados visitan los 67 centros públicos y concertados de esa naturaleza para ofrecer a sus docentes y equipos directivos todo el asesoramiento y la atención necesarios para responder a las necesidades de sus más de 6.150 alumnos.

UNA EBAU CON "CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMUNES" EN TODO EL TERRITORIO

Durante su intervención en 'Telemadrid', Viciana también ha señalado que se está "trabajando" en una Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) con "criterios de corrección comunes" y "un nivel de exigencia determinado", para que estas pruebas de acceso coincidan en todo el territorio "en cuanto al nivel de exigencia".

El consejero de Educación también ha expresado que es "lógico" pensar en una prueba común de acceso a la universidad cuando en España "existe un distrito universitario único", que implica que todos los alumnos "acceden por igual a las distintas universidades españolas".

"Esto ahora mismo no existe y estamos trabajando en ello con un grupo de trabajo que se ha creado y la idea es ponerlo a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas para que lo puedan aprovechar", ha explicado Viciana.

Por otro lado, ha señalado que la unificación de criterios a la hora de acceder a los estudios universitarios sería posible si se hace "un esfuerzo" por parte de las comunidades autónomas para ponerse de acuerdo.

"Podemos ponernos de acuerdo en establecer unos criterios de corrección comunes, un nivel de exigencia determinado, unas pruebas que coincidan en cuanto al nivel de exigencia y, de esta forma, conseguir equiparar esta prueba de acceso de manera que sea proporcional y con el mismo nivel de exigencia", ha explicado Viciana.

En este sentido, el pasado jueves PP y Vox mostraron en la Asamblea de Madrid su apoyo a una EBAU única en toda España, mientras que PSOE y Más Madrid la dan por inviable por las diferencias entre autonomías.

Estas posiciones las han defendido durante el debate de una proposición no de ley (PNL) en la Cámara regional, propuesta por Vox y enmendada por el PP, que solicitaba impulsar esta prueba para garantizar "la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice".