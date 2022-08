Madrid reprocha a Sánchez que su "odio a los madrileños" aleje de la comunidad el Centro de Salud Pública

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su "odio a los madrileños" lleve a situar el Centro de Salud Pública fuera de la región, algo que a su juicio obedece a "la obsesión del Gobierno por la Comunidad de Madrid".

Tras asistir a un acto, el consejero madrileño ha subrayado que este centro nacional tendrá como objetivo identificar y coordinar políticas y estrategias en salud pública a nivel nacional, por lo que no se entiende que no esté ubicado donde está el Ministerio de Sanidad o los grandes hospitales.

"Eso no ocurre en Londres, París o Berlín, donde estos centros de coordinación tienen su razón de ser en las capitales. En España han decidido que no. No saben dónde se va a instalar pero lo que tienen claro es que en Madrid no. Creemos que es un error estratégico y una consecuencia del odio que siente Sánchez por los madrileños porque no le apoyan y apoyan a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso", ha criticado.

Al hilo, ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid no entienden cómo un órgano que nace para centralizar y establecer políticas generales a nivel nacional no se constituye en el lugar donde se ubica el Ministerio o otros centros nacionales. "Obedece a la obsesión de Sánchez y de su Gobierno contra Madrid", ha censurado.