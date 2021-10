Madrid replantará 100.000 árboles para compensar los destrozos de Filomena, como los 5.000 en la Casa de Campo

El Ayuntamiento replantará 100.000 árboles para compensar los destrozos que causó la tormenta Filomena hace diez meses, como los 5.000 que irán a la Casa de Campo o los 2.562 en la Dehesa de la Villa, uno de los pinares más afectados.

Así lo ha detallado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo a preguntas de Más Madrid y PSOE, donde ha dado cuenta del compromiso de replantar 100.000 árboles para compensar los entre 80.000 y 90.000 dañados por Filomena. Las plantaciones se llevarán a cabo en los próximos meses según indicaciones técnicas.

De esos 100.000, hasta 5.000 se enmarcan en la plantación ordinaria 2021-2022, otros tantos irán a la Casa de Campo, 60.000 a la reforestación de los descampados de la M-30, M-40 y M-50, 200 al Juan Carlos I, 500 al Parque Lineal del Manzanares, 100 al Pinar de San José, 2.562 en la Dehesa de la Villa, 10.572 a Valdebebas, 105 al Retiro o 145 en Madrid Río.

También ha avanzado un contrato para que en 2022 "sea una realidad que no haya un alcorque vacío". En este momento, la ciudad cuenta con 13.300 alcorques.

Tanto PSOE como Más Madrid han instado a que se convoque la Mesa del Arbolado. Carabante ha aprovechado su intervención para apuntar que la ciudad aún no ha recibido los 80 millones de euros cifrados de daños en el arbolado por Filomena de los 500 totales para la ciudad. "No hemos recibido un euro. ¿Eso se puede llamar lealtad institucional? En el Gobierno (central) no hay lealtad sino todo lo contrario y si no vea cómo tratan los Presupuestos Generales del Estado a Madrid", ha lanzado a la bancada socialista.