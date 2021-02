Madrid rechaza el cese de la gerente del Hospital de Alcalá por una "conversación privada"

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha manifestado este viernes que "no ha lugar" para pedir el cese de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares por una "conversación privada".

"Lo que entiendo es que es una grabación de una conversación privada y lo que me queda claro como alto directivo de la Consejería es que no hay ninguna instrucción por parte de esta Consejería de que se proceda en la manera que queda reflejada en esa conversación", ha explicado en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial, en alusión a la prohibición del móvil a los pacientes para evitar que rechacen su traslado al Hospital Enfermera Isabel Zendal planteada por la directora del Príncipe de Asturias, Dolores Rubio, durante una reunión de la que ha trascendido una grabación, difundida por la 'Cadena Ser'.

Zapatero ha aclarado que no depende de su Viceconsejería, pero ha argumentado que "el cese de un directivo debería haber sido después de haber hecho un expediente informativo y si no ha cumplido alguna instrucción de la Consejería", al tiempo que ha indicado que "no es el caso", y ha insistido en que "no hay ninguna instrucción de la Consejería en el sentido de dichas manifestaciones".

"Entiendo que no ha lugar por mi parte a una valoración que conlleve a pedir o sugerir el cese de -semejante-, en este caso de esta directiva", ha zanjado.