Madrid precipita el debate de la mascarilla en los recreos de toda España

El planteamiento de la Comunidad de Madrid de eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el recreo si los niños respetan la distancia de seguridad, que entra en vigor el lunes, ha abierto la puerta a que esta medida se acabe extendiendo al conjunto de España próximamente, un asunto que ya están estudiando los técnicos de Sanidad.

De hecho, pese al reproche del Ministerio de Sanidad a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por anunciar esta medida sin consensuarla previamente, este viernes se ha conocido que la ponencia de alertas, compuesta por expertos y técnicos en epidemiología, está estudiando la situación de contagios por covid-19 en los colegios a fin de que Sanidad y comunidades puedan revisar las medidas adoptadas en centros educativos, como el uso de las mascarillas en el recreo.

El resultado de esta ponencia se analizará próximamente en el Comité de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Si finalmente se opta por eliminar la mascarilla en el recreo, se hará de forma conjunta por parte de Sanidad y las comunidades autónomas.

Nosotros trabajamos de la mano de todas las comunidades desde la cogobernanza y el máximo respeto, y esta ministra lo que quiere es seguir avanzando como lo hemos hecho de manera conjunta y compartida en el Consejo Interterritorial y además en este caso en la Conferencia Conjunta con Educación, ha dicho este viernes al respecto la titular de Sanidad, Carolina Darias.

Lo ha hecho después de que la Comunidad de Madrid haya publicado en su Boletín Oficial la orden que elimina la obligatoriedad del uso de mascarilla en los recreos en todas las etapas educativas hasta el bachillerato, siempre que se respete, eso sí, la distancia de seguridad interpersonal.

Una obligación que, no obstante, ya habían flexibilizado previamente comunidades como Cataluña, que aprobó esta semana un protocolo que elimina el uso de mascarillas en colegios durante actividades de deporte físico o para tocar instrumentos de viento o el País Vasco, que mantiene su uso para el alumnado menor de 12 años pero libera a los más mayores siempre que respeten la distancia de 1,5 metros.

A favor de esta medida, aunque con cautela, se han manifestado tanto asociaciones de padres y madres como epidemiólogos.

El uso o no de mascarilla en el patio de los colegios no es un "aspecto sustancial" en el incremento de contagios de la covid-19, aseguraba al respecto el investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) Salvador Peiró, que se pregunta por qué se exige a los niños llevarlas en el exterior cuando no lo hacen futbolistas o deportistas.

Estos son los planes de las comunidades autónomas al respecto:

ANDALUCÍA

A diferencia de Ayuso, el Gobierno que dirige el 'popular' Juan Manuel Moreno aplica la normativa general sobre el uso de mascarilla y no hará ninguna propuesta para cambiarla en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, aunque estudiará lo que se plantee al respecto.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, explicó que este invierno la incidencia del virus de la gripe y de otras infecciones respiratorias será mayor al año pasado, por lo que entiende que el uso de la mascarilla va a estar "muy recomendado" hasta primavera.

ARAGÓN

El Gobierno regional entiende que el uso de la mascarilla en las escuelas se reguló a nivel nacional y el Departamento de Educación lo recogió en una orden del 22 de junio de 2021 donde se establece su uso obligatorio con la única excepción de la asignatura de Educación Física y de las actividades deportivas siempre que se realicen en exterior, y así prevén seguir.

ASTURIAS

El Gobierno de Asturias se limita a recordar que el uso de las mascarillas no entra en las competencias de las comunidades autónomas y que en ningún caso va a tratar de incumplir la normativa nacional.

"La ley nacional dice lo que dice. En exteriores se tiene que llevar mascarillas, salvo que se esté a metro y medio de distancia", ha subrayado el presidente del Principado, Adrián Barbón.

BALEARES

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha dicho esta semana que espera que la obligación de llevar mascarilla en los recreos se levante "pronto", aunque ella apela a la prudencia: el último brote masivo en las islas, con casi 80 casos, se ha producido en un centro escolar.

Una plataforma ciudadana ha recogido 7.000 firmas en favor de suprimir la obligatoriedad de las mascarillas en los patios de los colegios, una medida que considera una imposición política sin justificación sanitaria.

CANARIAS

Ni la Consejería de Educación ni ninguna AMPA ha solicitado la retirada de mascarillas en los recreos, por lo que siguen vigentes todas las medidas de seguridad establecidas para tratar de prevenir contagios. Canarias no tiene previsto revisar estos protocolos.

CANTABRIA

Se sumará al criterio que establezcan las autoridades sanitarias sobre las mascarillas, que, recuerda el Ejecutivo autonómico, sólo pueden retirarse si puede garantizarse una distancia de 1,5 metros, extremo "complicado" -remarca- en los patios escolares.

Desde ayer, en los colegios interactúa en espacios exteriores el alumnado de varios grupos de convivencia estable (todo el curso o más en el caso de centros de dos líneas o menos).

CASTILLA-LA MANCHA

Los centros educativos de Castilla-La Mancha mantienen las mismas normas sanitarias que el resto de España. La Consejería de Educación ha señalado que se actuará en consecuencia con lo que dicte la autoridad sanitaria en función de la evolución de la pandemia.

Hasta el momento la Consejería no ha recibido ninguna petición de ningún colectivo ni asociación de padres ni sindicato para que se pueda quitar la mascarilla en el recreo.

CASTILLA Y LEÓN

Apuesta por la prudencia de momento y prefiere permitir el juego en el recreo con mascarilla, que obligar al metro y medio en los patios, apunta el Gobierno autonómico. Fuentes de la Consejería de Educación añaden que los alumnos menores de 12 años no están vacunados y que el virus sigue circulando.

CATALUÑA

La Generalitat ha flexibilizado el uso de la mascarilla en actividades al aire libre en los colegios para extraescolares y otras actividades de menores entre 3 y 18 años fuera del horario lectivo. En la misma línea que en Madrid, también se permite a los niños prescindir de ella cuando se pueda mantener la distancia mínima de seguridad y se hagan actividades en las que no se pueda usar: deporte físico intenso o tocar instrumentos de viento, por ejemplo.

EXTREMADURA

"Frente a esta corriente de competir por quien se quita antes la mascarilla, Extremadura no va a entrar, no se lo plantea", ha dicho el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, sobre la decisión de Ayuso. El Gobierno regional pide que sean los científicos quienes tomen esas decisiones.

GALICIA

El Gobierno del popular Alberto Feijóo está a favor de avanzar en la desescalada pero pide que los pasos se den teniendo en cuenta siempre criterios jurídicos y sanitarios.

Lo que parece lógico es que vayamos hacia un ritmo simétrico en el proceso de desescalada de manera que lo que sea normal en la sociedad y en la calle sea también en las aulas", ha expresado el conselleiro gallego de de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez.

LA RIOJA

Tampoco tiene sobre la mesa la idea de retirar la mascarilla en los recreos el Gobierno riojano, que quiere ser prudente aunque entiende que el curso va bien.

COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que el Gobierno se oponga a su decisión y ha augurado que en poco tiempo le dará la razón."Es insensato que con 45 % de la población vacunada, solo con ese porcentaje, el Gobierno pretendiera que todo el mundo se quitara las mascarillas y ahora, cuando el Gobierno de Madrid como siempre toma iniciativa, se oponga", ha dicho Ayuso.

Su Gobierno aplicará la nueva orden desde el próximo lunes, aunque algunos colegios ya han avisado a los padres de que no dejarán que los niños se quiten las mascarillas ante la imposibilidad de garantizar que se respete la distancia de seguridad.

MURCIA

Tampoco prevé cambios Murcia, cuyo presidente, el 'popular' Fernando López Miras, prevé seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios y a ellas dice que se "atendrá".

NAVARRA

Las mascarillas son obligatorias en los recreos excepto para el alumnado de Infantil. El Departamento de Educación está a la espera de la reunión de la Interterritorial de Salud, y hasta entonces no habrá ningún cambio en la normativa.

PAÍS VASCO

Los escolares de 12 años en adelante ya pueden prescindir de la mascarilla en los recreos y en las actividades al aire libre organizadas por los centros educativos, siempre que se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros. Se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en los patios para el alumnado de Primaria, para el que todavía no hay vacuna.

Algunos sindicatos, así como familias de niños de Primaria a través de 7.000 firmas y la Asociación de Ikastolas (centros privados concertados) han reclamado que se pueda prescindir de la mascarilla en los recreos al aire libre.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Generalitat Valenciana ha decidido congelar por el momento la decisión sobre la posible retirada de las mascarillas en los espacios abiertos de los centros educativos tras el repunte de contagios registrados en las últimas jornadas y a la espera de la evolución de la incidencia de la pandemia.

"No por mucho madrugar amanece más temprano. Hay subida de contagios y es más prudente esperar", ha zanjado al respecto la vicepresidenta Mónica Otra.

Tampoco Ceuta tiene previsto hacer ninguna propuesta al respecto.