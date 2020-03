Madrid pone en marcha hoteles medicalizados para pacientes leves con COVID-19

La Comunidad de Madrid pone en funcionamiento desde este miércoles los primeros hoteles medicalizados para pacientes leves con coronavirus que no puedan estar en casa.

Así lo ha anunciado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que el sector hotelero ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid, "por el momento", 60.000 plazas para albergar a estos pacientes en sus establecimientos.

Los hoteles, que contarán con médicos y enfermeros, mantendrán en observación a los pacientes para ver cómo es su evolución, y se decidirá si pueden volver al domicilio o, en el caso de que empeoren, trasladarlos a un hospital.

Ha explicado Aguado que con esta medida el Gobierno regional pretende ofrecer "otros lugares" de aislamiento a personas que no pueden estar en casa, que no han recibido el alta hospitalaria y que "son especialmente vulnerables pero que tampoco pueden ocupar una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) porque no son pacientes críticos".

El Ejecutivo regional estima que se usarán entre 3.000 y 4.000 camas "en una primera fase", pero no descarta que se puedan seguir ampliando el número de plazas "si es necesario".

Ilunion, Room Mate Hotels, Ayre, Palladium, Soho Boutique Hotels, Sleep'n Atocha o el Marriot Auditorum son algunas de las primeras compañías hoteleras que pusieron sus inmuebles a disposición de la Comunidad de Madrid, según ha podido saber la Agencia Efe.

Desde estas cadenas esperan las indicaciones del Gobierno regional para empezar a proceder con la medicalización de sus establecimientos.EFE

