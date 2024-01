Madrid no se opone al uso de mascarilla en centros sanitarios pero pide "rigor científico"

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este martes que la Comunidad de Madrid no se opone al uso de mascarillas pero ha reclamado "rigor científico" y que se establezca un procedimiento para que las comunidades autónomas adopten medidas concretas en caso de transmisiones víricas.

En una entrevista con Antena 3, Matute ha afirmado que Madrid cumplirá "con lo que diga el Gobierno", al tiempo que ha remarcado que no están en contra del uso de las mascarillas, sino que recriminan la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

El Ministerio de Sanidad ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios a partir de mañana, miércoles, para actuar de forma coordinada frente a los virus respiratorios, una decisión que rechazan la inmensa mayoría de comunidades salvo las cuatro que ya la han impuesto -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón- y dos que se sumaron este lunes, Asturias y Canarias, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. .

Según la consejera de Sanidad, Madrid no se opone al uso de mascarilla en centros sanitarios pero ha recalcado que "la transmisión es comunitaria", por lo que, a su juicio, hay que insistir en la concienciación para "proteger y protegerse".

"Madrid no va a decir que no a todo lo que diga la ministra", ha dicho la consejera, y ha añadido que su objetivo es "informar, cuidar, no alarmar y tomar decisiones que sean necesarias".

En esta línea, ha explicado que Sanidad tendría que haber convocado la Comisión de Salud Pública "para que entre ellos se pongan de acuerdo" y trasladen las recomendaciones al Consejo Interterritorial.

La consejera ha considerado que se debería establecer un procedimiento "que podría permanecer para otro tipo de trasmisión vírica y, en función de la incidencia, se dieran unas pautas escaladas que pudiésemos aplicar las comunidades autónomas", con base en el "rigor científico".