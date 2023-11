Madrid se llena de color y creatividad con gracias a la 'Meninas Madrid Gallery 2023'

MADRID, 2 (CHANCE)

¡No hay nada como aportar color a los días lluviosos! Por sexta vez consecutiva, las calles de Madrid se han transformado en un museo urbano con la llegada de la 'Meninas Madrdi Gallery'. Desde hoy hasta el 15 de diciembre, cerca de medio centenar de Meninas -de 1,80 metro de altura- adornarán la capital, siendo el resultado de la solidaridad y patrocinio de diversas empresas e instituciones.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar este mediodía en el Museo Velázquez Tech. En esta edición han colaborado diversas personalidades del mundo del arte, moda, gastronomía y redes sociales aportando su visión personal de la menina. Además, estudiantes de centros educativos de Madrid y alrededores también han dejado su huella artística.

'Play-Doh', la icónica marca de plastilina, se ha sumado a esta iniciativa con un diseño de Menina que refleja a la perfección su esencia y valores. Esta obra, con su vibrante paleta de colores amarillo y rojo, presenta una silueta del bote de 'Play-Doh' en su centro, creaciones de plastilina repartidas alrededor y un logo en el corazón que simboliza la conexión emocional de la marca con la creatividad y la imaginación.

Además, esta Menina mira al cielo, reflejando así la acción de pensar, soñar e imaginar. Un diseño que busca transmitir la experiencia única de jugar con 'Play-Doh', donde cualquier idea que se puede imaginar, se puede hacer realidad a través de la plastilina.

Antonio Azzato, creador de esta iniciativa, ha asegurado que "siempre es un gran placer realizar diseños creativos para las grandes marcas, pero sin duda es mucho más satisfactorio cuando no solo conoces bien el producto, sino que eres fan de él" y es que "su olor característico, colores y textura son inconfundibles y me han acompañado a mí y a mi familia a lo largo del tiempo".

Además, ha reflexionado sobre Velázquez, quien "necesitaba seguir transmitiendo un mensaje a través de sus Meninas, algo a lo que llamé, el mensaje infinito de Velázquez, y no me he equivocado" porque "mas de 300 Meninas han salido a pasear por las calles de Madrid transmitiendo múltiples mensajes".

El creador de esta iniciativa ha asegurado que se siente muy orgulloso de que "marcas como 'Play-Doh' se sumen a Meninas Madrid Gallery porque precisamente millones de niños alrededor del mundo tienen la posibilidad de expresarse a través de las infinitas ideas y formas que los botes amarillos con tapa roja de la marca te permiten crear, algo que va totalmente en línea con el concepto de esta exhibición".

Cabe destacar que esta exhibición es posible gracias al apoyo de patrocinadores como Acotex, Museo Velázquez Tech, Cervezas El Águila, y muchos otros y ¡atención! porque al finalizar la exposición, las Meninas serán subastadas y el 80% de lo recaudado será donado a fundaciones y asociaciones benéficas seleccionadas por la organización.