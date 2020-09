Madrid llamará este lunes a los docentes que tienen que incorporarse mañana a los centros

"Según vayan entrando los alumnos, irán entrando los profesores en los centros desde mañana", ha aseverado

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha indicado este lunes que "hoy se llamará a los profesores que están en las bolsas" para que mañana se incorporen a los centros.

Este martes vuelven a las aulas los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) así como los de 1º, 2º y 3º de Primaria, y Educación Especial.

Según ha explicado Ossorio en una entrevista en 'La 1' de TVE, recogida por Europa Press, "en los días anteriores se han ido analizando las peticiones que han hecho los distintos centros, se ha grabado esa información el viernes y el sábado y hoy cuando esté ya totalmente grabada se llamará a los profesores que están en las bolsas".

Los docentes irán llegando a los centros según la estrategia de inicio de curso escalonada que ha establecido el Gobierno regional, que seguirá el miércoles con el comienzo de clases en 3º y 4º de la ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato; el día 17 para 4º, 5º y 6º de Primaria; el día 18 para 1º y 2º de la ESO junto a los de FP Básica y Grado Medio, y el día 28 en FP Superior.

En cuanto a los 2.000 profesores que tiene que someterse a una PCR, ha señalado que "no quiere decir en absoluto que vayan a salir como positivos", sino que "es probable que una parte muy pequeña de esos 2.000 dé positivo".

"Esos 2.000 son los que como consecuencia de la primera prueba de anticuerpos tienen que hacerse una PCR para confirmar su situación, Ha recalcado, para recordar que se han realizado 66.000 pruebas.

La estrategia para el inicio del curso 2020/21 presentada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 25 de agosto contempla la contratación de casi 11.000 docentes.

CONTRATACIONES

En concreto, las contrataciones se dividen en 600 docentes incluidos en el acuerdo sectorial firmado con los sindicatos, 200 técnicos especialistas de Infantil y Primaria, 350 educadores infantiles, 1.200 maestros de Educación Infantil, 2.400 maestros de otras especialidades, 2.081 profesores de Secundaria y FP, 500 profesores de refuerzo de Primaria; otros 617 para las mismas labores de Secundaria; y 2.662 docentes en la educación concertada.

El consejero ha defendido que se han tomado "las máximas medidas de seguridad y de higiene" y ha instado a las familias que no quieren llevar a sus hijos a los centros educativos por miedo al contagio a "aplicar el sentido común".

"Desgraciadamente la OMS nos dice que a lo mejor la vacuna no es la solución definitiva y que esto se va a alargar, y la educación no se puede parar, como no se puede parar el trabajo, ni las empresas, ni se puede parar España, ni Madrid", ha destacado.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Ossorio ha aseverado que la Comunidad de Madrid ha hecho "todo lo que se puede hacer", desde la bajada de ratios, los test serológicos a todos los docentes y personal de administración y servicios y el estudio serológico entre alumnos y profesores hasta la obligación del uso de la mascarilla a partir de los seis años.

"Los padres, con esa intranquilidad lógica de todos los padres, que siempre la tenemos, tienen que aplicar el sentido común y darse cuenta de que la educación es muy importante, que sus hijos tienen que ir a los centros y que a lo mejor tienen menos posibilidades de infectarse en el centro que en otras actividades que puedan hacer esos hijos", ha agregado.

En la misma línea, ha destacado que la Comunidad de Madrid ha tomado "todas las medidas habidas y por haber", incluida una bajada de ratios que supone "una proeza, porque el sistema educativo no estaba preparado para eso".

Tras indicar que él mismo ha visitado varios centros y que "estaba todo perfectamente preparado", ha manifestado que comprende "ese miedo, pero hay que ser racionales".