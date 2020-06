Madrid espera hasta el día 21, pero Barcelona quiere pasar antes a la fase 3

La Comunidad de Madrid seguirá en la fase 2 del plan de desescalada hasta el próximo 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma y comience a regir de forma generalizada la "nueva normalidad", mientras que Cataluña pedirá antes el paso a la fase 3 de Barcelona y Lleida.

Este lunes el 75 % de la población española está en la fase 3 y Galicia estrena la "nueva normalidad", una semana antes de que finalice el estado de alarma y de que se abran las fronteras a los países del espacio Schengen, salvo Portugal, todo un reto para un país confinado desde mediados de marzo.

Prudente ha querido ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que, en contra de lo anunciado la pasada semana, finalmente no va a solicitar al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 3, porque "ya no tiene sentido" al terminar el próximo 21 de junio el estado de alarma, lo que deja en manos de las comunidades autónomas la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

"Ya no hay nada; como no hay nada no hace falta que lo solicitemos. Como los efectos son los mismos esto ya no tiene sentido", ha afirmado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que de esta manera ha corregido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que el pasado viernes anunció que Madrid pediría el paso a la fase 3.

Por su parte, el comité del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) ha aprobado este lunes, a propuesta del Departamento de Salud, pedir a Sanidad que autorice que Barcelona y Lleida avancen el jueves a la fase 3 de la desescalada.

La decisión, que adelantó este domingo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ya pidió que Barcelona y Lleida pasasen a la última fase de la desescalada sin esperar a que finalice el estado de alarma, se ha adoptado después de analizar los datos epidemiológicos que evidencian que las regiones sanitarias de Barcelona y su área metropolitana y Lleida presentan un riesgo bajo de contagios.

De esta forma, a partir del próximo jueves, si el ministerio lo autoriza, ya estaría permitida la movilidad entre todas las regiones sanitarias de toda Cataluña puesto que todo el territorio se encontraría en fase 3.

Ávila, Salamanca, Segovia y Soria siguen también en la fase 2 de la desescalada y, si no hay novedades, así continuarán hasta el 21 de junio. Mientras, el Gobierno de Castilla y León ha preferido no levantar las restricciones de movilidad entre las provincias que desde hoy se encuentran en fase 3 y el tránsito entre ellas sigue restringido.

Tampoco se puede viajar entre las provincias de Castilla La Mancha (todas ellas ya en la fase 3), mientras que la Comunidad Valenciana ya permite el tránsito entre sus ellas, igual que ocurre desde hoy en Extremadura y las zonas de Cataluña que están en la fase 3.

Una de las cuestiones importantes ahora es la movilidad en este tramo final que precede a "la nueva normalidad" de la próxima semana.

Los intentos de permitir el tránsito de ciudadanos a partir de este lunes entre las provincias del norte decayeron finalmente debido a los brotes de coronavirus en hospitales de Euskadi.

El presidente de Cantabria, Emiliano Revilla, y el lehendakari, Iñigo Urkullu hablarán esta misma tarde sobre este asunto, según anunció este domingo el jefe del Ejecutivo cántabro, que quiere aprobar el "martes o miércoles" un decreto para permitir desde el viernes la entrada y salida de personas de regiones limítrofes, como el País Vasco, Asturias y La Rioja.

La consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga, ha asegurado que los brotes detectados en dos hospitales de Bilbao y Vitoria están controlados y ha asegurado que la situación epidemiológica en Euskadi es "muy favorable", una información que ha trasladado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que ahora tiene que decidir si levanta el estado de alarma y se pasa a la "nueva normalidad" antes del 21 de junio o si se mantiene hasta esa fecha.