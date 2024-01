Madrid eliminará el miércoles la obligatoriedad de mascarilla en centros sanitarios

La Comunidad de Madrid trabaja en la orden para eliminar el miércoles la obligatoriedad del uso de mascarilla en centros de salud y hospitales de la región, cuando se cumplen dos semanas desde que el Ministerio de Sanidad impuso la medida, en las que la incidencia de la gripe ha descendido en la región.

Tras acumular dos semanas consecutivas de bajada de la incidencia, la Consejería de Sanidad pasará a recomendar el uso de mascarilla entre personas con síntomas de enfermedades respiratorias, población vulnerable y personas mayores.

En declaraciones remitidas a los medios, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado que la incidencia de la gripe sigue bajando en la Comunidad de Madrid, y esta semana se sitúa en 81,3 por 100.000 habitantes, mientras que la semana previa fue de 159 y la anterior de 177.

"Por tanto, confirmamos que estos casos nos van a permitir ya recomendar el uso de mascarillas", ha asegurado Matute, que ha apuntado que "no estábamos en un estado de emergencia ni tampoco de alerta para salud pública" para imponer esta medida.

El Gobierno madrileño ha abogado desde el primer momento en "concienciar" y "no alarmar" a la población, ya que esta epidemia de gripe "ha sido incluso menor que otros años y desde luego no ha tenido ni más mortalidad ni mayor tasa de ingresos", ha dicho Matute, que ha considerado que la imposición "improvisada" de mascarilla en centros sanitarios "no ha tenido impacto en esta disminución de la tasa de incidencia".

"Como se constata, no estábamos en un estado de emergencia sanitaria, ni de alerta para salud pública", ha zanjado.