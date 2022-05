Madrid eleva los casos de viruela del momo a 30, más 15 sospechosos

(Actualiza la NA5225 y NA5110 con los nuevos casos confirmados por la Comunidad de Madrid)

La Comunidad de Madrid suma 30 casos confirmados de viruela del mono -con PCR de laboratorio- y otros 15 casos sospechosos que están pendientes de la prueba de confirmación de esta enfermedad, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

De esta forma, las autoridades sanitarias elevan de nuevo los datos de incidencia de esta mañana que era de 21 casos confirmados y 19 sospechosos.

No obstante, el Ministerio de Sanidad mantiene que están confirmados definitivamente en España siete casos de "monkeypox", y el resto -hasta 23- son positivos de viruela no humana a falta de sencuenciar en el Instituto Carlos III si son del mono o no.

En las últimas horas, Canarias ha informado de que se ha detectado un segundo caso sospechoso.

El trabajo de rastreo realizado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha permitido determinar que la mayoría de los casos confirmados de viruela del mono en la región están asociados a una sauna.

Todos los afectados presentan "una buena evolución clínica" en sus domicilios y ninguno ha requerido hospitalización, ha afirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero en declaraciones a los periodistas en el Congreso autonómico del PP.

Según Ruiz Escudero, el trabajo de rastreo de los casos que ha realizado la Dirección General de Salud Pública se ha centrado principalmente en un foco, que es una sauna en la Comunidad de Madrid y que la Dirección General va a intervenir, puesto que la mayoría de los positivos van asociados a este foco.

Salud Pública actuará para hacer un análisis pormenorizado de cuál es la situación, cómo se ha producido y tener la información necesaria con el objetivo fundamental de controlar los contagios, cortar las cadenas de transmisión y tratar de atenuar la transmisión de este virus, ha resaltado el consejero.

Los servicios de vigilancia epidemiológica de la Comunidad de Madrid continúan analizando los contagios y los contactos y probablemente seguirán apareciendo más casos en las próximas horas, ha señalado Ruiz Escudero.

Los síntomas son fiebre, escalofríos, adenopatías inguinales pero lo que más complica la enfermedad son las lesiones cutáneas que produce en la cara y en las manos.

Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades de la ponencia de alertas han culminado un protocolo para la detección precoz de casos de viruela del mono, mientras valora las opciones terapéuticas más eficaces contra esta inusual enfermedad.

Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), está analizando las distintas opciones de antivirales y vacunas disponibles en función de su viabilidad y eficacia contra esta inusual enfermedad endémica de África central y occidental.

Desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha hablado en dos ocasiones con la Aemps sobre el beneficio de la vacuna, Imnavex, desarrollada por Bavarian Nordic, que si se administra en los cuatro primeros días desde que se produce el contacto elimina de manera bastante importante los síntomas que puede presentar la enfermedad.

La Comunidad de Madrid ha instado al Ministerio de Sanidad a "acelerar" la adquisición de esta vacuna para administrarla, conforme vayan apareciendo los contactos, con el propósito de atenuar en la medida de lo posible los síntomas de la enfermedad.

"Nosotros vamos a continuar en la interlocución con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Ministerio de Sanidad para adquirir esas vacunas, si fuese posible, puesto que la que hay de reserva de viruela, por los efectos reactógenos que produce no es la más indicada para administrar en los casos ya diagnosticados", ha manifestado el consejero madrileño.

El principal objetivo es administrar esta vacuna para eliminar o disminuir en la medida de lo posible los síntomas que vaya a presentar la enfermedad, una vez superado el periodo de incubación.

La vacuna, Imnavex, autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2013 frente a la viruela humana y en 2019 por la FDA estadounidense, donde se comercializa con el nombre de Jynneos, no está disponible para su venta en España, de ahí que deba adquirirse a través de la Aemps.