Madrid dice que el anuncio de Celaá sobre las clases a la mitad "es imposible de llevar a la práctica"

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este martes que el anuncio de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, sobre la posibilidad de que el próximo curso las clases tengan la mitad de alumnos y se compagine la docencia presencial con la telemática "es imposible de llevar a la práctica".

"Lo primero que hay que decir es que nos hemos enterado por la prensa", ha manifestado Ossorio en declaraciones enviadas a los medios, al tiempo que ha hecho alusión a que en sus declaraciones la ministra "habla de que lo está comentando con las comunidades autónomas", para asegurar que "eso no es cierto".

"No hemos tenido ninguna comunicación, nos hemos enterado exclusivamente por los medios de comunicación", ha aseverado Ossorio, quien ha destacado que "sería bueno" que las "cosas que son competencia de las comunidades autónomas", como en este caso, ya que espera que en septiembre "no siga el Gobierno con sus órdenes de ordeno y mando, fijando lo que hay que hacer", se hablaran con ellas.

En cuanto al fondo de la cuestión, ha considerado que "es una propuesta absolutamente poco meditada", y ha apuntado que "es posible que sea un globo sonda porque es absolutamente imposible plantearlo así".

A su juicio, en lo que respecta a "los alumnos de Bachillerato, los de los cursos finales de la ESO, puede haber una opción de que la enseñanza a distancia rinda sus frutos y de hecho lo está haciendo, pero para los alumnos de Infantil y para los alumnos de Primaria es absolutamente disparatado, porque esos alumnos necesitan el contacto presencial con sus profesores, son etapas en las que se aprenden las enseñanzas fundamentales y es absolutamente necesaria la interacción con el profesor". "Es imposible, esos alumnos perderían el hábito del estudio si se planteara de esa manera", ha apostillado.

"Nosotros ahora estamos estudiando cómo poner en marcha la educación presencial en estas fases del plan de transición. De las experiencias que se obtengan ahí podemos plantear cómo va a ser el inicio del curso. Tenemos que pensar medidas de higiene, medidas de distancia, medidas de que no coincidan en los patios determinado número de alumnos, las entradas, las salidas, esas son las medidas que hay que adoptar y no esa medida que ha planteado la ministra que no está bien pensada, es imposible de llevar a la práctica", ha enunciado el consejero madrileño.