Madrid cumplió en 2022 por primera vez con los requisitos de calidad del aire de la Unión Europea

Madrid cumplió en 2022 por "primera vez en su historia" los requisitos de calidad del aire establecidos por la Unión Europea en la Directiva 2008/50 /CE.

Así lo ha trasladado este lunes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa en la que ha remarcado que este logro tanto de "la actitud de los madrileños" como de las "nuevas políticas" centradas en una "estrategia integral" que ataca la contaminación en varias variantes, como el tráfico o las calderas de carbón.

El regidor ha asegurado que las 24 estaciones de medición han mejorado sus datos respecto a 2018 y han marcado en un 22% la media de progreso de las mismas.

El pasado diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenaba al Reino de España por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el incumplimiento sistemático y continuado de los límites de contaminación del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona entre 2010 y 2018, una sentencia que no acarrea multa por ser una primera condena sobre el caso.

Almeida ha asegurado que este cumplimiento de 2022 lo que implica que si se "sigue en esta línea" no habría una multa desde Bruselas. "De no haberse cumplido, podría haber llegado (...) De momento esa sentencia no tiene consecuencia gravosa", ha insistido el regidor de la capital, quien entiende que su Gobierno local ha conseguido la "cuadratura" del círculo de poder potenciar el crecimiento económico y tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire.