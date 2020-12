Madrid cuestiona la lealtad del ministerio por filtrar el Plan de Navidad antes de informar a las CCAA

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha cuestionado la lealtad del Ministerio de Sanidad por filtrar el Plan de Navidad que se debatirá esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) antes de informar las comunidades autónomas.

Escudero ha detallado en declaraciones a los medios en un acto en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda que no ha recibido el texto hasta las 12.49 horas, por lo que no ha tenido la oportunidad de valorarlo. Ha asegurado que esta es "una práctica habitual del Ministerio". "Desde luego no me parece lo más leal a la hora de actuar", ha apostillado.

Según ha comentado el titular del ramo de Sanidad , "por lo que han filtrado a los medios", la propuesta del Ministerio va en el sentido de la que hizo la Comunidad de Madrid en cuanto a aumentar de 6 a 10 el número máximo de personas permitido en las reuniones familiares y sociales de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, y retrasar el toque de queda hasta las 1.30 horas.

Respecto al cierre perimetral de las comunidades autónomas, ha dicho que cuando lean el documento valorarán "si es obligación" o "si es recomendación" y a partir de ahí decidirán, pero en principio el único cierre perimetral que se plantean es por zonas básicas de salud.

"El perimetrar la comunidad autónoma es uno de los criterios que ellos valoraban, nosotros de momento no lo vemos y además sobre todo si se establece la excepcionalidad de que se hace para reuniones familiares, porque es difícil controlar exactamente por qué se produce un traslado, si es con un fin de reunión familiar o no. Y tampoco desde el punto de vista epidemiológico creemos que tenga una repercusión especial", ha explicado.

"Si se quieren evitar los desplazamientos o la movilidad, restringir perimetralmente no creo que sea la solución más adecuada", ha apostillado, al tiempo que ha subrayado la importancia de la limitación de las reuniones navideñas a tres núcleos de convivientes y ha apelado a la responsabilidad individual.

Por otro lado, no ha querido vaticinar si habrá o no una tercera ola y ha dicho que "la clave de todo" es el control epidemiológico y de la capacidad asistencial.